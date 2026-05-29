Jay Wheeler regresa a sus raíces del trap en su nuevo disco "La Voz Favorita"

Fotografía cedida por Nevarez PR donde aparece el artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler quien acaba de lanzar su nuevo disco, llamado 'La Voz Favorita'. ( EFE )

El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler acaba de lanzar su nuevo disco, llamado 'La Voz Favorita' en honor a su mote artístico y en el que regresa a sus raíces del género musical del trap, además de incluir canciones románticas que a sus seguidores "tanto les gustan".

"Quería que mis fanáticos se sintieran orgullosos, dándoles las canciones románticas que tanto les gustan, pero también experimentando con nuevos sonidos", dijo Wheeler en un comunicado de prensa tras el estreno del álbum en la noche de ayer, jueves.

"Este álbum tiene de todo un poco, y para mí, eso es lo que lo hace ser 'La Voz Favorita'.

Cada vez que lo escucho, me recuerda a cuando empecé a usar ese nombre, se convirtió en parte de mi identidad y de cómo me conoce el público. Solo espero que todos lo disfruten, eso es lo que más me importa", resaltó.

Fusionando los géneros del trap, R&B y reguetón, 'La Voz Favorita' muestra la evolución de Wheeler en el que es, hasta la fecha, su álbum más personal y que mejor define su identidad artística, según describieron los representantes del artista en el comunicado.

Con colaboraciones con Mora, Luar La L, Marcelo Rubio, Abraham Mateo, Deimi, Kennyy, entre otros, el álbum se posiciona, al momento, como el proyecto más importante de la carrera de Wheeler, dos veces nominado al Latin Grammy.

El tema de enfoque del álbum, 'Rubio', es un emotivo homenaje a su abuelo, quien lo introdujo a la salsa y ayudó a definir su identidad musical.

Para celebrar el lanzamiento de 'La Voz Favorita', Wheeler llevará la experiencia en vivo de su popular formato RandomChat LIVE al Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, este viernes.

El evento especial, que se llevará a cabo en la principal sala de espectáculos de la isla, incluirá las primeras presentaciones en vivo de los temas de su nuevo álbum.

Más

En el evento, además de la presentación musical, Wheeler incluirá un episodio de su pódcast RandomChat y un segmento de comedia 'stand up' que se retransmitirá en vivo a través de la plataforma en directo Kick.

También habrá un segmento especial de la popular serie Cooking with the Wheelers, junto con su esposa, Zhamira Zambrano.

Te puede interesar Así suena "Porfa no te vayas", la nueva bachata de Jay Wheeler