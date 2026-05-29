Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

Madrid se prepara para recibir a Bad Bunny, fenómeno cultural que tiene programados a partir de este sábado diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Se trata de una historia que comenzó hace un año con la publicación en sus redes de la foto de una enigmática silla de plástico, su forma de anunciar las actuaciones de su último disco.

Te puede interesar Bad Bunny ya se exhibe en el Museo de Cera de Madrid con escenografía caribeña

Estrella de la Super Bowl de este año y el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, Bad Bunny llega a Madrid tras los dos conciertos exitosos y multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona, con las siguientes fechas programadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En total, el puertorriqueño ha vendido 600, 000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial "Debí tirar más fotos", que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

Horas de especulaciones en mayo de 2025 precedieron al anuncio oficial de las primeras fechas de conciertos en España, a raíz de que el artista publicara en sus redes sociales sendas fotos de una silla de plástico blanca -en homenaje a sus raíces culturales y portada de "Debí tirar más fotos"- frente al Stadi Olimpic y al Metropolitano.

Un año después, llega a Madrid la gira del disco con el que homenajea a su país. Está compuesto por diecisiete canciones en las que fusiona reguetón con géneros tradicionales puertorriqueños como la salsa y la plena.

Más

Así se refleja en cada escenario -y el Metropolitano no será menos- donde se instala la "casita", una estructura escenográfica que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados VIP disfrutan del concierto.