El principal ente judío neerlandés pide a la justicia vetar la actuación de Kanye West

El Consejo Central Judío de Países Bajos (CJO) anunció este lunes que ha presentado una demanda judicial urgente para intentar impedir la entrada en el país del rapero estadounidense Kanye West y frenar los conciertos que tiene previsto ofrecer este mes en la ciudad neerlandesa de Arnhem.

La decisión llega después de que el Gobierno neerlandés rechazara este lunes una petición formal del CJO para vetar el acceso del artista al país y decidiera mantener su evaluación previa de permitir sus conciertos, porque cree que sus declaraciones antisemitas no constituyen por sí solas una base jurídica suficiente para vetar su entrada.

"El Gobierno califica las declaraciones de Kanye West de indeseables y ofensivas, pero acto seguido afirma que no puede hacer nada", denunció el presidente del CJO, Chanan Hertzberger, quien anunció que la organización recurrirá ahora a la vía judicial para intentar impedir los conciertos previstos para el 6 y el 8 de junio en Arnhem.

El dirigente judío recordó que otros países europeos sujetos a la misma normativa comunitaria de respetar la libre circulación en el espacio Schengen, como Francia, Italia y Polonia, sí han adoptado medidas para impedir la entrada del artista de 48 años.

"El propio Gobierno reconoce que la incitación al odio y la intimidación de grupos de población afectan al orden público. Eso es exactamente lo que Ye (como se hace llamar el rapero desde 2021) ha hecho durante años", afirmó.

El CJO advierte de que la presencia del rapero genera una mayor sensación de inseguridad, especialmente entre la comunidad judía neerlandesa.

Kanye West ha protagonizado en los últimos años varias polémicas por declaraciones antisemitas difundidas en redes sociales y por el contenido de algunas de sus canciones, entre ellas un tema titulado 'Heil Hitler', al mismo tiempo que comercializó camisetas con esvásticas y llegó a definirse públicamente como nazi.

Después de la polémica generada por esas declaraciones y acciones, se disculpó y atribuyó parte de esos comportamientos a problemas de salud mental y a una lesión cerebral.

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El ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, también aseguró que condena "por supuesto y de forma muy firme" sus declaraciones, pero consideró que "en este momento no hay indicios de que eso constituya una razón para impedirle la entrada" a Países Bajos.

Por su parte, el alcalde de Arnhem, Ahmed Marcouch, calificó las declaraciones del artista de "reprobables" y "moralmente, y posiblemente también legalmente, inaceptables", aunque subrayó que su responsabilidad se limita a evaluar los riesgos para el orden público y la seguridad.

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