Shakira pide no usar su imagen en campaña para las elecciones presidenciales colombianas

Foto de archivo de la cantante Shakira. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Shakira desmintió este viernes que apoye a alguno de los dos candidatos que disputan la Presidencia de Colombia y pidió que no se use su imagen con fines políticos luego de que se publicara en redes sociales un montaje que la vincula con el aspirante izquierdista Iván Cepeda.

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", expresó Shakira en un mensaje divulgado por su equipo, con lo que subrayó que no apoya a Cepeda ni al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

En el montaje que circula en redes sociales, la artista colombiana protagoniza un cartel en el que aparece entre el candidato izquierdista y su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué.

La imagen llevaba el mensaje "Wolfpack con el Pacto Histórico", que asocia a los seguidores de la artista con el partido del que hacen parte Cepeda y del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Tras la queja de la cantante del "Waka waka" y "Hips don't lie", la imagen fue retirada de las redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/confessions-iixxd-2-6df20f91.jpg Shakira denuncia el uso de su imagen sin consentimiento como apoyo a un partido político colombiano

"Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos", añadió Shakira.

Sobre las elecciones

En la primera vuelta presidencial, el pasado domingo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones (40,98 %), según datos consolidados del escrutinio y divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y disputarán la segunda vuelta el 21 de junio.

Actualmente la artista promociona con el nigeriano Burna Boy el sencillo 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que presentarán en la ceremonia inaugural el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.