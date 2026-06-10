Rosalía mantiene su concierto en Boston tras cancelar sus "shows" en Florida
La cantante española mantendrá su actuación del "Lux Tour 2026" en la ciudad norteamericana, previsto para mañana jueves
Nueva York, 10 jun (EFE).- La cantante española Rosalía mantendrá su concierto del 'LUX Tour 2026' en Boston, previsto para mañana jueves, tras cancelar sus 'shows' en Florida por una "emergencia familiar".
Según confirmaron a EFE el estadio TD Garden, donde tendrá lugar el evento, y la plataforma Ticketmaster, "por el momento el concierto se llevará a cabo según lo programado".
"Cualquier actualización se publicará en nuestras redes sociales y en la página web de TD Garden", indicó el estadio.
Por su parte, Ticketmaster recalcó que el 'show' se celebrará "según lo previsto" el jueves 11 de junio, a las 20:30 hora local (00:30 GMT).
Cancelaciones previas
La artista aplazó los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según informó la empresa promotora.
- "Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.
Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba así el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.
Aún no se han anunciado las nuevas fechas del tour en estas ciudades, pero los fans afectados ya pueden reclamar el reembolso de sus entradas a Ticketmaster.
Además de Miami y Orlando, el 'LUX Tour 2026' tiene previsto llegar a las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio, así como por la canadiense Toronto este mismo mes.