Rosalía mantiene su concierto en Boston tras cancelar sus "shows" en Florida

Tras posponer sus actuaciones en Miami y Orlando, Rosalía seguirá adelante con el "Lux Tour 2026" en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Nueva York, 10 jun (EFE).- La cantante española Rosalía mantendrá su concierto del 'LUX Tour 2026' en Boston, previsto para mañana jueves, tras cancelar sus 'shows' en Florida por una "emergencia familiar".

Según confirmaron a EFE el estadio TD Garden, donde tendrá lugar el evento, y la plataforma Ticketmaster, "por el momento el concierto se llevará a cabo según lo programado".

"Cualquier actualización se publicará en nuestras redes sociales y en la página web de TD Garden", indicó el estadio.

Por su parte, Ticketmaster recalcó que el 'show' se celebrará "según lo previsto" el jueves 11 de junio, a las 20:30 hora local (00:30 GMT).

Cancelaciones previas

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La artista aplazó los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según informó la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.

Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba así el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Aún no se han anunciado las nuevas fechas del tour en estas ciudades, pero los fans afectados ya pueden reclamar el reembolso de sus entradas a Ticketmaster.

Además de Miami y Orlando, el 'LUX Tour 2026' tiene previsto llegar a las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio, así como por la canadiense Toronto este mismo mes.

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