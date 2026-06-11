El cantante Beret es señalado como supuesto autor de una agresión sexual

El cantautor Beret, quien fue acusado de una supuesta agresión sexual, durante un concierto. ( EFE/ALBERTO ESTÉVEZ )

El juez ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional del cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), detenido como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en Sevilla durante el pasado mes de abril.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar .

a . La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

El artista conocido como Beret cantó este martes ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó "Lo siento" con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.

Beret comenzó su carrera musical en 2013 subiendo canciones a plataformas digitales, colaboró con raperos como Ambkor o SFDK y en 2019 publicó su primer álbum de estudio, "Prisma", en el que participan artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

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En 2022 publicó "Resiliencia", que incluía canciones que triunfaron como "Porfa no te vayas" junto a Morat o "Diablo" con Estopa y en 2025 lanzó su tercer álbum de estudio, "Lo bello y lo roto".