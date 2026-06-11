×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Godzila J Balvin Ovy on the Drums
Godzila J Balvin Ovy on the Drums

J Balvin y Ovy on the Drums lanzan "Godzila", una reinterpretación de un clásico

Godzila es el noveno lanzamiento del sello W Sound, que busca fusionar la música urbana con temas icónicos del pasado

    Expandir imagen
    J Balvin y Ovy on the Drums lanzan Godzila, una reinterpretación de un clásico
    J Balvin estuvo en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Fue uno de los artistas que se presentó junto a Shakira en el acto de apertura. (EFE)

    Los artistas colombianos J Balvin y Ovy on the Drums, junto con el creador de contenido Westcol, lanzaron este jueves Godzila, una canción que reinterpreta el clásico tema fiestero I Like to Move It (1993) del dúo neoyorquino Reel 2 Real.

    Godzila es el noveno lanzamiento del sello discográfico W Sound, un proyecto desarrollado en sesiones de streaming e impulsado por Ovy on the Drums y Westcol, que busca conectar el clásico de los años noventa con las nuevas audiencias de la música urbana, tal y como explicó su equipo de prensa en un comunicado.

    Significado personal para J Balvin

    La canción se inspira en el tema lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman y producido por Erick Morillo y, de acuerdo con la información, tiene un significado personal para J Balvin, ya que en ella están implicadas experiencias familiares relacionadas con el entorno del vocalista, nacido en Medellín.

    RELACIONADAS
    • El cantante colombiano llama cariñosamente a su hijo Godzilla y en redes sociales el niño se ha hecho viral en varias ocasiones porque, para no mostrar su cara, lo disfrazan como este monstruo.

    "La canción nació de una conexión especial dentro de su entorno familiar y del vínculo que desarrolló con su hijo, convirtiéndose en una pieza que trasciende lo musical para adquirir una dimensión emocional única", agregó el equipo de prensa del cantante.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 