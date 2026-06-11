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gira Maná Latinoamérica
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La banda Maná comenzará su gira en Bogotá para celebrar 40 años de música

Conciertos en Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México también forman parte del recorrido de Maná en su gira por Latinoamérica

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    La banda Maná comenzará su gira en Bogotá para celebrar 40 años de música
    La banda Maná comenzará su gira en Bogotá para celebrar 40 años de música. (EFE)

    La banda mexicana Maná comenzará su gira de estadios por Latinoamérica en el Vive Claro de Bogotá el próximo 28 de noviembre, para conmemorar sus cuarenta años de carrera, informaron este jueves los organizadores.

    La capital colombiana acogerá la primera de las cinco fechas del 'Vivir Sin Aire Tour', que también pasará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México, agregaron los promotores en un comunicado.

    La gira de la banda mexicana, que participa también este jueves en la inauguración del Mundial de fútbol, llevará a estos países los principales temas de su repertorio, en una producción diseñada para celebrar el cuadragésimo aniversario de la agrupación.

    RELACIONADAS

    Reconocimientos y trayectoria de Maná

    • La banda volverá dos años y medio después a Bogotá, donde dio tres conciertos en el Movistar Arena entre el 10 y 13 de abril de 2024.
    • El grupo, formado en 1986, has sido galardonado con cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy, además de reconocimientos como el premio a la trayectoria de los Latin Billboard y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
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