La Fiscalía de Colombia pide la detención preventiva del cantante Blessd por presunto secuestro

La Fiscalía colombiana pidió este viernes prisión preventiva para el cantante de reguetón Blessd y su mánager, Dímelo Jara, investigados por el presunto secuestro de un imitador del artista en 2022.

La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd porque considera que "carece de autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas".

El artista, nacido en Medellín, su mánager y otras dos personas, identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda fueron imputadas por delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron.

Fiscalía le imputó el cargo de secuestro extorsivo al cantante Blessd: "Amenazó y golpeó a la víctima". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1xSItqhJ1E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

Para solicitar que se imponga la medida más drástica establecida en el Código Penal, la Fiscalía General señaló que el cantante —ahora imputado— "carece del autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas".

En su petición, puso de presente la extensa denuncia que realizó el representante del también músico urbano caleño Emanuel Cortés Herrera, conocido como Pirlo, quien también fue sometido a una retención ilegal en el año 2024 por una sospecha en un robo de joyas que eran propiedad de Blessd.

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"La medida idónea para imponer es la medida más gravosa", señaló la fiscal del caso al citar que debe ser intramural, consistente en "detención preventiva en establecimiento de reclusión".

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En su argumentación, advirtió que, por orden de Blessd, se retuvo a un joven sin que mediara una orden judicial o justificación; se le amenazó para que firmara un contrato con el fin de que dejara de utilizar su nombre e imagen para las presentaciones en bares y discotecas de Medellín.

"Se tiene que la modalidad de la conducta imputada en esta investigación da cuenta de que se cometió contra una persona que se encontraba en condiciones de ventana y que, además de ser privada de su libertad, maltratada, golpeada y amenazada, también fue colocada en imposibilidad de pedir auxilio o comunicar lo que estaba pasando", puso de presente la fiscal.