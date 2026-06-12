Ozuna anuncia su gira mundial "Una Aventura World Tour" con 16 países incluidos

Ozuna anuncia su gira "Una Aventura World Tour" por Europa y América Latina ( EFE )

El cantante puertorriqueño Ozuna anunció este viernes su gira internacional *Una Aventura World Tour*, que comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y recorrerá Europa y América Latina durante 2026.

Inspirada en uno de sus éxitos más recientes, *Una Aventura*, la gira se presenta como una experiencia que conecta distintas etapas de la carrera del artista, según informó el sello Aura Music en un comunicado.

"Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes, porque esta aventura todavía no termina", expresó Ozuna.

La gira

Una Aventura World Tour llevará al artista a escenarios de España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.

La primera etapa internacional de la gira concluirá el 4 de diciembre en Medellín , Colombia .

, . La propuesta musical de Ozuna combina reguetón, trap, melodías románticas y ritmos afrocaribeños y afrobeats, una fusión que ha quedado plasmada en producciones como Odisea, Aura, Nibiru, ENOC, Ozutochi y Cosmo, entre otros álbumes.