Katy Perry, Michael Bublé y LISA catapultan el arranque del Mundial en EE. UU. y Canadá

Con un despliegue estelar que reúne a figuras de la talla de Katy Perry, Michael Bublé y la superestrella coreana LISA, Estados Unidos y Canadá inauguran este viernes un histórico Mundial que se celebra en un formato inédito de tres países anfitriones y que promete romper todos los récords de audiencia.

El espectáculo en territorio canadiense tendrá lugar en el Toronto Stadium, con una ceremonia de apertura de unos 13 minutos de duración, lo mismo que un descanso del Super Bowl.

Será encabezado por Michael Bublé junto a las reconocidas artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes, la selección de Canadá realizará su debut mundialista contra Bosnia y Herzegovina, previsto para las 15:00 hora local (19:00 GMT), dando inicio a la ronda clasificatoria del Grupo B del Mundial.

Posteriormente, la fiesta del fútbol se trasladará a Los Ángeles, en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación coreana LISA y la brasileña Anitta, quienes estarán acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

Una vez concluido el concierto de apertura, el combinado de Estados Unidos saltará a la cancha para medirse ante Paraguay a partir de las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado).

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

Inauguración

La competición arrancó ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.

También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, así como los grupos Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

La final del torneo se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

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