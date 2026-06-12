Estas son las canciones que pondrán ritmo al verano

Bruno Mars será uno de los artistas que pondrán la banda sonora a las vacaciones del verano 2026. ( EFE/ CAROLINE BREHMAN )

Poco queda ya de ´La Bomba´, ´Yo quiero bailar´ o ´La Barbacoa´ pero, aunque los tiempos cambien, la música sigue permaneciendo y las vacaciones siempre demandan nuevas canciones y artistas que las protagonicen.

Desde el pop más típico de Estados Unidos hasta la música urbana hispana de moda, el verano de 2026 tendrá una gran variedad para todos los gustos.

Bruno Mars - I Just Might

Bruno Mars, uno de los cantantes más influyentes del pop en los últimos 15 años, vuelve este 2026 con una imagen renovada, pero muy fiel a su estética.

Desde 2016, el estadounidense no había sacado un álbum completamente en solitario con ´24k Magic´, sin contar su proyecto de 2021 ´An Evening With Silk Sonic´, un trabajo conjunto entre Anderson Paak, Silk Sonic y él mismo.

´I Just Might´ es uno de los sencillos más destacados del álbum ´The Romantic´ precisamente porque trae de vuelta ese estilo que tanto le había caracterizado en sus inicios: la mezcla entre funk, soul y pop con una imagen muy ligada a la música disco de los años 70 con referencias a bandas como The Jackson 5 o la película `Fiebre del sábado noche´.

Se trata de una canción dedicada al baile, disfrute y celebración del amor que ha conseguido volver a poner en las listas de éxitos a Mars tras mucho tiempo en silencio.

Tan esperado era su regreso que, tras su publicación en enero, alcanzó el puesto número uno en la lista de éxitos de Billboard y le ha convertido en uno de los artistas masculinos con más sencillos en primera posición junto a Michael Jackson, Drake y Stevie Wonder.

Rosalía - La Perla

El fenómeno Rosalía también estará en el podio de las canciones que acompañarán estos meses de verano, concretamente con el sencillo ´La Perla´, perteneciente a su último álbum ´Lux´.

Este último trabajo que cambió por completo la estética de la catalana a finales de 2025 para dar un giro a una imagen mucho más pura y sencilla, con referencias religiosas, le ha vuelto a catapultar como una de las cantantes españolas más influyentes en la música internacional.

Rosalía ha obtenido recientemente tres premios en la III edición de la Academia de la Música de España como Mejor Álbum del Año, Mejor Artista del Año y Mejor Canción del Año con ´La Perla´, razón por la que el tema será uno de los más reproducidos en los próximos meses.

A él también le acompañarán este verano más canciones del álbum como ´De Madrugá´, canción que pone música a la nueva campaña de la firma Calvin Klein, y ´Sauvignon Blanc´, mucho más nostálgica y sentimental.

Romeo Santos y Prince Royce – Dardos

Tras unos años sin el mismo éxito que cosechaba a principios de la década de 2010 en la explosión internacional de la bachata, Romeo Santos vuelve junto a Prince Royce, su contemporáneo dentro del pop latino, con el álbum ´Better Late Than Never´, es decir, mejor tarde que nunca.

Ambos artistas han sido dos de los personajes más influyentes dentro de la música latina en los últimos 15 años con su renovación de la bachata para llevarla a todas las partes del mundo.

Desde hace unos años, su popularidad había disminuido por la pérdida de popularidad de este estilo en favor de otros géneros, pero a finales de 2025, ambos regresaron para volver a sonar en todas las emisoras y fiestas.

Dentro de este álbum, el sencillo ´Dardos´ ha sido el que más éxito ha tenido y parece que la bachata más romántica vuelve a estar de moda gracias a ambos intérpretes.

Una apuesta arriesgada que protagonizará muchos eventos de verano en los próximos meses con un toque dulce y sencillo para volver a sus orígenes.

Quevedo - El Baifo

El artista canario lleva desde el verano de 2022 poniendo el reguetón en las listas de éxitos nacionales e internacionales.

Desde su colaboración con el productor argentino Bizarrap en ´Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66´ y su mítico ´Quédate´, el intérprete no ha dejado de cosechar éxitos y parece que cada verano se corona como uno de los referentes de la música latina.

En 2023 volvió a destacar por su álbum ´Donde quiero estar´ con éxitos como ´Playa del inglés´ o ´Punto G´, en 2025 el disco ´Buenas noches´ y sencillos como ´Duro´ y ´Tuchat´ continuaron su estela, y este 2026 será su último proyecto el que volverá a coronarle como el rey del verano en la música urbana: ´El Baifo´.

Un disco dedicado a la cultura canaria y sus habitantes que continúa su habitual estilo de reguetón y música festiva dedicada a la celebración y a las raíces del artista.

Dentro del mismo, los sencillos que más han destacado y que se postulan a protagonizar los meses de verano son ´Ni borracho o ´La graciosa´, este último en colaboración con el cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Elvis Crespo, dedicado a la isla homónima de la provincia de Las Palmas.

Rawayana y Manuel Turizo - Inglés en Miami

Venezuela y Colombia se unen este 2026 gracias a Rawayana y Manuel Turizo en el sencillo ´Inglés en Miami´, un tema festivo de pop latino con sonidos tropicales y urbanos que ellos denominan ´trippy caribbean´.

La canción pertenece al último álbum del grupo Rawayana titulado ´¿Dónde Está el After?´, un proyecto lanzado a principios de año con diferentes colaboraciones entre las que se incluyen, además de a Turizo, otros intérpretes latinos como Carín León, Justin Quiles o DannyLux.

De entre todas las canciones que se incluyen, ´Inglés en Miami´ es la que más éxito está teniendo hasta ahora, lo que le ha posicionado como la primera en su perfil de Spotify y, según datos de Billboard, en el número uno de la lista ´Latin Airplay´ a finales de mayo, un hito para los venezolanos ya que es la primera vez que alcanzan esta posición.

Raye - Where is my husband!

Hasta ahora, pocos conocían la voz de la artista británica Raye en la música popular, a pesar de llevar en la escena desde 2023.

Desde finales de 2025, es casi imposible no haber escuchado su último sencillo ´Where is my husband!´, una canción con mucha fuerza que fue presentada en el Festival de Glastonbury de 2025 y lanzada al público en general en septiembre de ese mismo año.

En marzo fue incluida en su último álbum de estudio ´This music may contain hope´ y, según Billboard, alcanzó el puesto número once en su ´Hot 100´ y el número uno en la ´UK Official Charts´, compañía británica encargada de elaborar las listas de éxitos en el país.

Este verano, la popularidad de Raye seguirá en ascenso e incluso David Guetta con un pequeño EP con dos remixes de la misma canción, uno de ellos en colaboración con el productor italiano de trance Hypaton.

Olivia Rodrigo - Drop Dead

La cantante de California Olivia Rodrigo ha regresado al panorama musical, después de casi tres años sin nuevos proyectos desde su álbum de estudio ´Guts´ (2023), un trabajo que continuaba la estela del éxito internacional que le trajo su primer disco en solitario ´Sour´.

Tras haber construido esa imagen de adolescente nostálgica, disconforme y romántica, Rodrigo regresará este año con un nuevo álbum del que ya se conoce el título: ´You seem pretty sad for a girl so in love´, y el sencillo ´Drop Dead´ parece ser una gran apuesta como canción del verano.

No todos los temas que protagonizan los meses estivales tienen que tener toques electrónicos, caribeños o simplemente alegres, y la intérprete ya lo ha demostrado en más de una ocasión con su pop melancólico que parece conectar perfectamente con los problemas de las nuevas generaciones.

Una canción con voz angelical, pero con mucha fuerza y pasión es la que caracteriza esta nueva era de Olivia Rodrigo y su próximo álbum será la gran apuesta para los meses de junio, julio y agosto.

Lola índigo y Lucho RK - El Bachatón de la L

Y si Olivia Rodrigo traía la nostalgia y el desamor, la andaluza Lola índigo y el canario Lucho RK traen todo lo contrario, más en línea con lo esperado para una canción veraniega: pasión, sensualidad y atracción a través de una bachata, como reza el propio título.

La ´L´ hace referencia a la inicial de ambos artistas, al puro estilo del reguetón más clásico, mientras que el videoclip está inspirado en el teatro Bodas de Sangre del autor Federico García Lorca.

Con una mezcla entre lo religioso y tradicional, y la estética más sensual de la bachata, ambos cantantes han construido una canción basada en la obsesión por el amor, la atracción física y el folclore, todos los ingredientes necesarios para sonar en fiestas y reuniones con amigos.

Melody – Ilarie

La cantante española Melody ya conoce de sobra el mundo de las canciones del verano.

Debutó en la música con tan solo 11 años en 2001 para revolucionar todas las fiestas con ´El Baile del Gorila´ y su álbum ´De Pata Negra´ y lo que parecía convertirse en un éxito de un solo día cambió por completo con el paso del tiempo.

Desde su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión con ´Esa diva´ en 2025 representando a España, Melody volvió a colocarse en las listas de escucha y recuperó esa popularidad musical que parecía haberse perdido.

Gracias a ello, este verano la intérprete de Dos Hermanas (Sevilla) volverá a destacar con su sencillo ´Ilarie´, una versión de la canción homónima de la brasileña Xuxa.

Esta versión actualizada que mezcla toques electrónicos da una vuelta a la canción infantil de 1993, ahora para todo tipo de públicos y fiestas. Parece que Melody no quiere abandonar esa imagen de ´cantante infantil´ y juega con ella en este versión renovada y fresca lista para disfrutarse en verano.

Pop, reguetón, funk o incluso versiones renovadas serán las que protagonizarán este verano de 2026, esas canciones que se quedarán para el recuerdo por marcar una época de viajes, vacaciones y encuentros.

Las emisoras no han desaparecido, pero ahora es el algoritmo el que marca la popularidad así que, si alguna de ellas se hace repetitiva, lo mejor sería irse lejos porque no van a parar de sonar en todas partes.