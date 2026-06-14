Camilo celebra su conexión con el público canario en Tenerife Music Festival

El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco. ( EFE )

El cantante colombiano Camilo inauguró este sábado su gira europea en el marco del Tenerife Music Festival (Islas Canarias, España), su único concierto en el país, donde repasó los grandes éxitos que le llevaron a la fama mundial antes del lanzamiento del que será su próximo disco, marcado "profundamente" por la paternidad.

Durante una entrevista con EFE previa a su actuación, el artista confesó que ésa era la primera vez que se subía a un escenario en 2026 y que estaba "muy ilusionado" por que fuera en el español archipiélago canario, situado en el océano atlántico, ya que los canarios fueron siempre "muy generosos" con él y siente una conexión con ellos.

"He venido un montón de veces y he sido recibido con mucho cariño. Justo por eso, por la generosidad del público, que ha sido tan abierto, tan especial conmigo y me ha abierto las puertas de una manera genuina, honesta y bonita. Tocar aquí tantas veces ha sido un privilegio y espero que lo siga siendo por muchos años más", afirmó el cantante.

Un disco profundamente personal

Sobre su próximo disco, admitió que no quiere "adelantar mucho", pero sí explicó que es una obra "profundamente personal" con la que busca "inmortalizar el rol de padre" que en estos momentos "protagoniza absolutamente" todo lo que es.

"Este rol de padre me ha estado enseñando tantas cosas y tengo ganas de sembrar un montón de cosas más. Estoy haciendo esto en este álbum: explorando a cabalidad creativamente, las letras y la música de lo que va a haber en este álbum como un buceo profundo de la identidad", contó Camilo, que no perdía de vista a sus hijas, que jugaban cerca.

A la hora de definirse a sí mismo, apeló a una comparación con la idea de la fotografía y "la captura de cosas que están ahí esperando a ser capturadas". En ese sentido, admitió que se identifica mucho con "la ingenuidad del fotógrafo turista", que va a lugares que "no conoce" donde "no es local", y en los que puede incluso "llegar a pasar como ignorante".

Ese sentimiento prevaleció "en momentos anteriores" de su vida, pero en este momento está "en una posición contraria", donde explora cada vez menos "lo que hay fuera" y se centra cada vez más en "las puertas" que no conoce de su interior.

"No encuentro manera de pensar en mí sino a través de los ojos de mis hijas. Creativamente, este álbum es un ejercicio de volverme a ver a mí mismo y a mi historia, a lo que he sido, a lo que soy y a mi infancia incluso", aseguró.

Y agregó que "este álbum es una foto de eso, de esa transformación" que le hizo "ser papá".

Un festival lleno de grandes artistas

A pocos minutos de comenzar su concierto, el cantante volvió con su familia y compañeros para prepararse para salir a liderar un festival marcado por la presencia de otros grandes artistas como Iván Ferreiro , Pablo Alborán y Ana Mena .

y compañeros para prepararse para salir a liderar un festival marcado por la presencia de otros grandes artistas como , y . Una vez bajo los focos, comenzó cantando 'Una vida pasada', casi como si de una señal se tratara, una que anuncia el comienzo de una nueva etapa personal y musical que está por descubrirse ante el mundo, para recorrer luego el camino del éxito que le llevó hasta lo más alto con 'Favorito', 'Vida de rico' o 'Por primera vez'.