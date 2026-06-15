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sellos conmemorativos Blackpink
sellos conmemorativos Blackpink

Blackpink logra otro récord y llega a los sellos postales

Corea del Sur lanzará una serie de sellos conmemorativos para celebrar los diez años de Blackpink y su impacto global en la expansión del K-pop

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    Blackpink logra otro récord y llega a los sellos postales
    Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé, integrantes de Blackpink, grupo que será homenajeado por Corea del Sur con una colección de sellos conmemorativos por su impacto global en el K-pop. (EFE/ARCHIVO)

    El servicio postal de Corea del Sur rinde homenaje al grupo musical Blackpink con una serie de sellos conmemorativos, disponibles a partir de mañana martes para seguidores en el país asiático y en el extranjero, por su contribución a la expansión mundial del K-pop durante sus diez años de existencia.

    Los diez sellos dedicados a la banda, a los que se suma un paquete conmemorativo que incluirá las estampillas y retratos de las integrantes, estarán a la venta para consumidores locales y extranjeros en las oficinas y el sitio web del servicio postal, así como en la tienda en línea YG Select.

    El set de 10 sellos tiene un costo de unos 6 dólares y el paquete de unos 17 dólares.

    "Es muy significativo emitir sellos conmemorativos de Blackpink, que está dando a conocer el K-pop en todo el mundo", dijo el director general del servicio postal surcoreano (Korea Post), en un comunicado emitido en mayo.

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    Artículos del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK se exhiben en una mesa en la sede de Correos de Corea en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2026.<br>
    Artículos del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK se exhiben en una mesa en la sede de Correos de Corea en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2026. (EFE)
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    Modelos muestran sellos conmemorativos del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK en la sede de Correos de Corea en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2026.
    Modelos muestran sellos conmemorativos del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK en la sede de Correos de Corea en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2026. (EFE)
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      Reconocimiento a Blackpink

      La emisión se suma a la colaboración que Blackpink realizó en marzo con el Museo Nacional de Corea, cuya fachada fue iluminada de rosa y que ofreció audioguías narradas por sus integrantes, en el marco del lanzamiento de su último álbum 'Deadline'.

      Blackpink se convierte así en el primer grupo femenino de K-pop en contar con sellos postales. La banda masculina BTS fue la primera del género musical en obtener el mismo reconocimiento en 2023.

      • Desde su debut en agosto de 2016, Blackpink se ha consolidado como una de las mayores representantes globales del K-pop. Su álbum "Born Pink" fue el primero de un grupo femenino de K-pop en superar los dos millones de copias, mientras que "Deadline" registró las mayores ventas en la primera semana para una banda femenina del género, recordó el servicio postal.
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