"Amor & Droga", de Tokischa, incluido entre los mejores álbumes de 2026 por Rolling Stone

El nuevo disco de Tokischa fue incluido entre los mejores álbumes de 2026 por Rolling Stone. ( FUENTE EXTERNA )

Tokischa fue incluida por Rolling Stone en su selección de "Los Mejores Álbumes de 2026 Hasta Ahora", una lista que reúne los lanzamientos más destacados del año a nivel global, informó este lunes la oficina de la artista.

En el ránking, compartido junto a producciones de artistas como BTS, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Julieta Venegas, Trueno, Noah Kahan, Yebba y Lucinda Williams, la artista dominicana figura con "Amor & Droga", su álbum debut de estudio lanzado este año.

Sobre la producción, Rolling Stone destaca que Tokischa, a quien define como "la provocadora favorita de la música latina", presenta un proyecto sin concesiones en el que explora algunos de los capítulos más complejos de su vida personal.

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"A lo largo de 17 canciones, 'Amor & Droga' narra su pasado marcado por relaciones tóxicas, problemas de abuso de sustancias, traumas familiares y pensamientos oscuros. Temas como Perreo Llorando y Surfboard, junto a Skrillex, muestran diferentes facetas de una artista en constante evolución", señala la publicación, agregó la información.

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La oficina de la exponente de género urbano destacó que el reconocimiento representa un nuevo logro en la carrera internacional de Tokischa, quien durante los últimos años ha conseguido posicionarse como una de las voces más disruptivas e influyentes de la música latina contemporánea, destacándose por desafiar convenciones, expandir los límites creativos del género urbano y construir una propuesta artística profundamente auténtica.

Lanzado en abril de 2026, "Amor & Droga" marcó un punto de inflexión en la carrera de la artista al presentar una narrativa más introspectiva y personal, sin abandonar la irreverencia y libertad creativa que han definido su trayectoria.

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La inclusión en la lista de Rolling Stone refuerza el alcance global del proyecto y confirma el creciente reconocimiento de Tokischa dentro de la industria musical internacional, donde continúa sumando elogios de la crítica especializada y ampliando su influencia más allá de los mercados tradicionales de la música latina, dijeron sus representantes.