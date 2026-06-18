Las reflexiones de Alex Bueno que hoy cobran más fuerza tras su partida

Foto de archivo de Alex Bueno durante su concierto sinfónico. ( DIARIO LIBRE )

La partida de Alex Bueno deja un profundo vacío en la música dominicana. Dueño de una de las voces más privilegiadas y versátiles del país, el artista construyó una trayectoria de más de cuatro décadas interpretando merengue, bachata, salsa, bolero y balada, géneros en los que dejó éxitos imborrables.

Sin embargo, más allá del cantante, existía un hombre que aprendió a levantarse de las caídas, a reconciliarse consigo mismo y a valorar la vida desde una nueva perspectiva.

En mayo de 2024, cuando se preparaba para presentar el espectáculo "Alex Bueno Sinfónico" junto al maestro Amaury Sánchez en el Teatro Nacional, el intérprete concedió una entrevista a Diario Libre en la que compartió algunas de las reflexiones más íntimas de su vida. Hoy, tras conocerse su fallecimiento, sus palabras adquieren un significado especial.

"He comprobado que la vida es más feliz sin alcohol ni drogas"

Quizás una de las declaraciones más contundentes de la conversación fue cuando se le preguntó qué consejo le daría al Alex Bueno del pasado.

Sin titubear respondió: "Yo me diría a mí mismo: no uses alcohol, no uses drogas, he podido comprobar que la vida es más feliz sin esas cosas".

La frase resumía años de aprendizaje y transformación personal. El cantante reconocía que había logrado superar una etapa marcada por los excesos y que ese cambio había fortalecido su relación con el público.

"Como todo el mundo sabe del cambio que he tenido en mi vida personal, me responden mucho mejor ahora. Hace ya tiempo de este cambio, en el que Dios me ayudó, y cuando me paro ahí en la tarima están bien pendientes, correspondiendo a ese cariño que yo les doy", expresó entonces.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/nuevo-sencillo-companera-de-alex-bueno-ya-tiene-videoclip-7e56f86b.jpg

"Después de mi familia, sigue la música"

Durante la entrevista también habló del papel fundamental que la música desempeñó en los momentos más difíciles de su existencia.

"Después de mi familia: mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mi mamá, lo que sigue es la música, porque no solamente es de lo que yo vivo, sino que es algo muy especial que me ha ayudado en los momentos más complicados de mi vida", afirmó.

Alex Bueno aseguró que desde niño supo que había nacido para cantar.

"Yo nací con ese don de interpretar y cantar; desde pequeño sabía que dominaba este don, porque desde los siete años ya tocaba la guitarra y cantaba. Siempre he sabido que la música es mi mundo. Es algo que siento en el alma".

Y aunque en algunos momentos estuvo alejado de los grandes escenarios, dejó claro que nunca abandonó su verdadera pasión.

"Yo nunca dejé la música. Estuve fuera de la palestra pública, pero siempre seguí haciendo música, nunca me paré".

El cariño del público, su mayor recompensa

Al hacer un balance de sus cuatro décadas de carrera, el artista destacó que lo más valioso había sido el respaldo incondicional de la gente.

"Me siento muy agradecido del apoyo que me ha dado el público durante todos estos años, en las buenas y en las malas".

En otra de las frases que hoy resuenan con fuerza tras su partida, confesó:

"El público ha sido lo más gratificante. Me ha apoyado y perdonado, incluso cuando no era el mejor ejemplo".

Un artista sin fronteras musicales

A diferencia de muchos intérpretes que permanecen dentro de un solo género, Alex Bueno construyó una carrera basada en la versatilidad.

Cuando se le preguntó dónde se sentía más cómodo, respondió:

"Yo se lo digo a todos, sinceramente, en cualquier género me siento cómodo porque tengo la facilidad de poder interpretarlos. Es un don que Dios me dio".

Esa capacidad le permitió conquistar públicos distintos y convertir canciones como "Colegiala", "Jardín Prohibido", "Que Vuelva", "Esa Pared" y "Ese Hombre Soy Yo" en clásicos de la música popular dominicana.

Su última apuesta musical

En aquella conversación también adelantó el lanzamiento de un nuevo disco en el que combinaba merengue, bachata, salsa y bolero, con arreglos de destacados músicos como Manuel Tejada, Ramón Orlando, Mártires de León y Robin Hernández.

Con entusiasmo reveló además que el álbum incluiría su primera composición.

"Algo que me tiene muy entusiasmado es que en este disco tengo mi primera composición musical, que voy a hacer pública; se trata de una salsa".

Una voz que no se apagará

La muerte de Alex Bueno pone fin a una de las trayectorias más importantes de la música dominicana contemporánea. Sin embargo, sus canciones, su capacidad interpretativa y las lecciones que compartió sobre la vida, la fe y la superación permanecen como parte de su legado.

Quizás ninguna frase resume mejor el aprendizaje que dejó tras años de lucha personal que aquella que pronunció con absoluta convicción: "He comprobado que la vida es más feliz sin alcohol ni drogas".

Hoy, mientras la República Dominicana despide a una de sus voces más queridas, esas palabras permanecen como testimonio de un artista que supo reinventarse y encontrar la paz después de la tormenta.