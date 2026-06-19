Gustavo Petro otorga nacionalidad colombiana al cantante Draco Rosa
El presidente destacó la importancia de la ciudadanía colombiana, que representa libertad y vida
El cantante puertorriqueño Draco Rosa, reconocido por su trayectoria en la música latina, recibió este viernes la nacionalidad colombiana, anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.
"Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la libertad y la vida", aseguró el mandatario.
El gobierno entregó hoy la nacionalidad al cantante y compositor, aunque la decisión se comunicó en febrero del año pasado, cuando Draco Rosa solicitó la ciudadanía colombiana y el ejecutivo decidió concedérsela.
Trayectoria
Robi Draco Rosa, nombre artístico de Robert Edward Rosa Suárez (Long Island, 1969), nacido en EE.UU. y de ascendencia puertorriqueña, es ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y cuenta con una exitosa carrera artística de más de cuarenta años.
- En su trayectoria musical destacan temas de su autoría como María, La copa de la vida, Vagabundo, Penélope, Blanca mujer, Madre tierra, Brujería, La flor del frío, Más y más, entre otros.
El Gobierno Petro le ha concedido la nacionalidad a otros personajes, entre ellos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, símbolo de un grupo de opositores a quienes el presidente de ese país, Daniel Ortega, despojó de su ciudadanía.