Ozuna inaugura la XV edición del festival Starlite en España

Ozuna da el pistoletazo de salida a la 15.ª edición del festival Starlite. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto del puertorriqueño Ozuna da este viernes el pistoletazo de salida a la decimoquinta edición del festival Starlite Occident Marbella, en el sur de España, una iniciativa que ha crecido más allá de la música y se ha convertido en un referente de experiencias culturales.

El cartel del evento cuenta con figuras destacadas del panorama musical internacional como Lenny Kravitz, John Legend, Deep Purple, Rick Astley, Manuel Turizo o Gloria Trevi, que ofrecerá en este recinto su único concierto en Europa.

En el escenario de La Cantera de Nagüeles actuarán también los españoles Miguel Ríos, Niña Pastori, Pastora Soler, Delaossa, Malú, Vanesa Martín, Antoñito Molina o Antonio José, entre otros.

350,000 asistentes

Tras tres lustros de actividad, Starlite presume de ser un motor económico y turístico para la ciudad de Marbella y su entorno, actuando como palanca estratégica de crecimiento cada temporada al movilizar a más de 350.000 asistentes, el 48,3 % de fuera de España.

Genera un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el Producto Interior Bruto (PIB) español e impulsa la creación de 6.450 empleos por edición, a los que se suman más de 1.000 puestos directos vinculados a la operativa del festival.

No solo dinamiza la economía local, sino que sitúa a Marbella y la Costa del Sol en el radar global de grandes destinos experienciales, aseguran sus promotores, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer.

Starlite sigue escribiendo su historia después de 15 años y lo que comenzó como una apuesta por transformar una cantera natural en un escenario único, se ha convertido en un fenómeno "que ha redefinido el concepto de festival", señalan desde la organización.

Diseñado como una experiencia 360 grados, busca ir más allá del tradicional festival para convertirse en un viaje sensorial completo que incluye, además de conciertos de primer nivel, alta gastronomía, música hasta el amanecer y ocio nocturno en una misma propuesta, además de eventos benéficos y entregas de premios.

El desembarco de los Premios Juventud desde América

Los Premios Juventud (PJ) de Univisión y Televisa salen por primera vez de América para viajar a Europa con motivo de su vigesimotercera edición y desembarcan en Marbella, donde se fallarán el próximo 3 de septiembre en el marco del festival Starlite.

Con la nueva sede anunciada por la compañía en Nueva York, coincidiendo con la presentación de su estrategia musical y su alianza con el cantante y empresario puertorriqueño Marc Anthony, llega también un cambio de formato: deja de ser la gala de una noche para transformarse en una experiencia cultural inmersiva denominada PJ Fest.

Bajo ese paraguas se desarrollarán una serie de actividades que incluyen conciertos, foros y encuentros con personas relevantes del mundo de la música.

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