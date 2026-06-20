Katy Perry inaugura el Rock in Rio Lisboa con su espectáculo de pop maximalista

La estadounidense Katy Perry y su maximalismo pusieron el broche de oro este sábado a la primera jornada del Rock in Rio Lisboa con una presentación en la que repasó los éxitos que marcaron su carrera en las dos últimas décadas.

Con una camisa blanca en la que se podía leer 'No soy un robot' en la parte delante mientras que en la trasera llevaba escrita la palabra 'Humana', Perry se dirigió al público para asegurarles que nunca había actuado para tanta gente y para agradecerles haber asistido a verla.

Con el río Tajo y el puente Vasco da Gama como telón de fondo, la artista desplegó la estética que la caracteriza en el escenario principal, con varios decorados que simulaban pantallas de ordenador y teléfonos móviles, e hizo alusión a algunas de las polémicas que han envuelto su vida personal en los últimos meses, como su viaje a la Luna o su relación con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Artistas destacados en el festival

Las puertas abrieron este sábado a unas 100.000 personas, según estimaron los organizadores, con una primera jornada dedicada al pop en la que junto a Perry actuó el también estadounidense Charlie Puth, que cantó algunos de sus temas más conocidos como 'We don't talk anymore' o 'See you again'.

Entre las artistas que actuaron en este primer día del festival estuvo la surcoreana-estadounidense Audrey Nuna, que adquirió una gran visibilidad internacional al participar en el fenómeno 'KPop Demon Hunters', y llevó su música experimental y vanguardista por primera vez a Lisboa, además de complacer a sus fans cantando una de las canciones de la película, 'How it's done'.

Nuna también se atrevió con algunas palabras en portugués, para deleite de sus seguidores.

Novedades del festival

Una de las novedades de esta edición, que los organizadores calificaron en un comunicado como 'la más grande' hasta el momento, fue un espectáculo aéreo con cinco aviones Yak-52, pilotados por el equipo luso-español Yakstars, que sobrevolaron Lisboa en un ballet acrobático sincronizado con una banda sonora original.

La cita musical continuará este domingo y se alargará hasta el próximo fin de semana, cuando se subirán al escenario leyendas como Rod Stewart y Cindy Lauper, y también la española Lola Índigo, que se presentará en el día de cierre del Rock in Rio, el domingo 28 de junio.