Un estudio de grabación sobre ruedas recorrerá Puerto Rico para potenciar jóvenes músicos

La experiencia de grabación es guiada por productores musicales e ingenieros de primer nivel de la industria. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Rimas, fundada por el puertorriqueño Noah Assad, presidente del sello discográfico Rimas Music, que representa a Bad Bunny y Eladio Carrión, presentó este jueves la Academia Móvil, un estudio de grabación sobre ruedas que recorrerá Puerto Rico en alianza con Spotify para potenciar a jóvenes músicos.

A bordo de un estudio-vagón diseñado para la grabación profesional, el proyecto llevará durante un año talleres y experiencias prácticas directamente a jóvenes en la isla, con un enfoque especial en municipios y comunidades remotas que rara vez reciben este tipo de programación.

"La Academia Móvil representa un capítulo emocionante en el desarrollo del alcance y servicio de nuestra organización hacia la juventud puertorriqueña, proporcionando marcos novedosos y experiencias de nivel industrial en toda la isla", resaltó en un comunicado José Ramón Benítez, director ejecutivo de la fundación.

El proyecto es posible gracias a una subvención de Spotify, otorgada por un período de 12 meses, que financió la adquisición del estudio-vagón y el lanzamiento de la ruta, detalla la nota.

En la plataforma "creemos que todo creador joven merece acceso a herramientas, mentoría y oportunidades para dar vida a su visión. La Academia Móvil se trata de encontrarse con jóvenes talentosos en Puerto Rico donde estén e invertir en su potencial", agregó Lauren Siegal Wurgaft, jefa global de Impacto Social de Spotify.

"La música que hacen importa, y también el apoyo detrás de ella. Estamos orgullosos de hacerlo posible junto a la Fundación Rimas", resaltó.

La experiencia de grabación es guiada por productores musicales e ingenieros de primer nivel de la industria.

El productor Marcos Sánchez, ganador de un Grammy, trabajará uno a uno con los jóvenes en el estudio móvil, junto al facilitador de la Fundación Rimas, José Carlos Figueroa, alternando paradas a lo largo de la ruta.

El diseño interior del estudio-vagón está liderado por Matthew Burr, ingeniero de sonido fundador de San Juan Sound, el estudio donde se grabó parte del tema 'Baile Inolvidable' de Bad Bunny, asegurando un espacio de grabación que cumple con los estándares profesionales de la industria.

Según se explicó, cada parada de la Academia Móvil se coordina estrechamente con un socio local, como un municipio u organización comunitaria, que convoca a los participantes y proporciona un espacio seguro y accesible para el vagón.

La Academia Móvil operará por convocatoria cerrada para conservar la experiencia de los jóvenes y la seguridad del programa. Para ello, cada socio local seleccionará a los participantes basándose en criterios de vulnerabilidad socioeconómica.

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El objetivo del programa no es formar artistas, sino abrir una ventana al universo de posibilidades -desde la producción y la ingeniería de sonido hasta la comunicación audiovisual- y proporcionar herramientas útiles que amplíen sus opciones futuras.

La Academia Móvil comenzó en el Jardín Botánico de Caguas, municipio aledaño a San Juan, con estudiantes de la Escuela Diego Vázquez ubicada en la Barriada Morales y hará una parada por mes en diferentes puntos de Puerto Rico durante todo el año.

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