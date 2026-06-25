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Julio Iglesias se solidariza con Venezuela y dice que su cariño "sigue intacto"

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista se dirigió a su "queridísimo pueblo venezolano" y lamentó las consecuencias de la tragedia

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    Julio Iglesias se solidariza con Venezuela y dice que su cariño sigue intacto
    Julio Iglesias se solidarizó con Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante español Julio Iglesias se solidarizó este jueves con las víctimas de los terremotos en Venezuela y afirmó que su "cariño" por el país "sigue intacto", al enviar un mensaje de apoyo a los afectados y sus familias.

    En un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista se dirigió a su "queridísimo pueblo venezolano" y lamentó las consecuencias de la tragedia.

    "Qué terrible debe ser para las gentes que han muerto y para las familias que sufren por un terremoto injusto, absolutamente injusto", escribió.

    El intérprete aseguró además que, pese a que hace años no visita Venezuela, mantiene intacto su afecto por el país.

    "Hace muchos años que no voy a Venezuela, pero mi cariño para este país sigue intacto. Allí tengo muchos amigos, muchísimos amigos", señaló el cantante, que durante décadas mantuvo una estrecha relación con el público venezolano y ofreció numerosos conciertos en el país.

    "Mi gente querida venezolana, todo el mundo piensa en vosotros", agregó el artista, quien concluyó su mensaje con la frase: "Con todo mi cariño".

    Sismo en Venezuela

    • El mensaje de Iglesias se produjo después de que las autoridades venezolanas elevaran a 188 el número de fallecidos y a 1,520 el de heridos a causa de los terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 registrados el miércoles.

    Según el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, los sismos también dejaron 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas y al menos 346 construcciones afectadas, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

    Asimismo, añadió que, tras los dos terremotos, se habían registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que Delcy Rodríguez declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

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