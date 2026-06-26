BTS hace historia en España con un multitudinario debut en el estadio Metropolitano

Considerada la banda más importante del K-Pop y gran responsable de su estallido global, el septeto surcoreano BTS ha aterrizado este viernes por primera vez en España para actuar durante dos noches consecutivas en un abarrotado estadio Metropolitano de Madrid entregado tras años de espera a este delirio asiático.

Miles de personas, el aforo completo previsto para la cita (la organización no ha facilitado la cifra exacta), han disfrutado de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, estos 'Boy Scouts a prueba de balas' (sus siglas, traducidas al castellano) en el que ha sido además el inicio de la gira europea de su gigantesco "tour" global.

Serán en total 88 los conciertos que realizarán por todo el mundo desde que el pasado mes de abril iniciaron un periplo muy esperado porque representa además su vuelta a los escenarios después de un largo parón a causa del servicio militar de Corea del Sur, donde es obligatorio para los hombres, incluidos los siete jóvenes integrantes del grupo.

Quizá imbuidos por el espíritu patriótico que debieron respirar en esa instrucción, quizá por devolverle un barniz surcoreano a una propuesta que se iba desnaturalizando paulatinamente para llegar a más oídos extranjeros, lo cierto es que para este retorno el grupo abrazó el concepto de 'Arirang', una de las canciones folclóricas más famosas del país y un símbolo de su identidad.

En esta gira todo respira ese concepto, empezando por el repertorio, del que se han expulsado grandes éxitos de la banda pero en el que suena casi íntegro el último álbum, 'Arirang', que por cierto España también ha abrazado (llegó al número 1 y se mantiene como uno de los pocos discos de pop del "top 10" español).

También se refleja en el diseño del escenario 360º, pues en el centro del estadio se erige un colosal constructo rematado con enormes pantallas que está inspirado en un pabellón del histórico palacio Gyeongbokgung, en Seúl, extendiéndose desde allí cuatro pasarelas hacia fuera para imitar las formas de la bandera nacional.

Muchos asistentes de todas partes de España e incluso de fuera aguardaban ya a las puertas del recinto horas antes del inicio de este primer contacto con un público que los esperaba desde el primer intento en Barcelona en 2020, cuando llegó la pandemia y se llevó esos planes por delante.

13 años de espera

Han sido por tanto 13 años de espera, los transcurridos desde el inicio de una meteórica trayectoria en la que han popularizado un género musical en el pasado más marginal e incomprendido, convirtiéndose en el primer grupo surcoreano nominado a los Grammy, además de ser número uno en las listas estadounidenses en varias ocasiones.

"BTS han supuesto un antes y un después para el K-Pop. Han ayudado a que a más gente le guste y puedan disfrutar del género de manera más normal y que no sean perseguidos como 'raritos'", confesaba a EFE Kenny, una de las muchas seguidoras del grupo.

Se entiende así el fervor ensordecedor que su aparición ha provocado en los asistentes al Metropolitano, una mayoría notoriamente femenina que ha calentado aún más los 31 grados que pasadas las ocho de la tarde caían sobre Madrid, ellos enfundados en unos pesados abrigos negros, repartiendo miradas y guiños premeditados, parapetados por medio centenar de bailarines.

"¡Madrid, dame un grito!", han exclamado en español en su primera intervención, maravillados por el furor del público. "Eso es solo el principio, si estáis así no quiero pensar cómo va a ser esta noche", han señalado en una tarde-noche de pasarelas que subían y bajaban y chorros de fuego en la que lo único que no les ha acompañado ha sido la acústica del estadio, de nuevo turbia.

Gracias a la información meticulosamene remitida por su equipo se han podido entender buena parte de las puestas en escena, como cuando para 'Merry Go Round' han presentado unas "telas inspiradas en los movimientos fluidos y rítmicos de la danza tradicional seungmu".

Aunque el disco 'Arirang' ha ocupado buena parte de las más de dos horas de música, sus seguidores han disfrutado sobre todo con los temas ya consolidados, estratégicamente diseminados a lo largo del concierto, como 'Run BTS' poco después del arranque, 'Fake Love' algo más tarde o con la pista convertida en una "rave" con 'Mic Drop', buena parte pertrechada con sus carísimos palos de luz oficiales (o "light sticks") para dar color a la foto panorámica.

Ya en la última parte, con ellos menos sometidos al rigor coreográfico y gestual que impone el K-Pop, han llegado más grandes éxitos, no solo 'Butter' y 'Dynamite', cuando se les ha visto en una actitud más relajada y natural, sino también con la sorpresa de la inclusión de 'Airplane pt. 2' y 'Outro: Wings' para recocijo de sus seguidores.

'Please' e 'Into The Sun' han puesto el broche, pero si ha habido otro gran momento a destacar ha sido poco antes el de su comunidad de seguidores, que en un descanso justo después de 'Idol' ha celebrado y aplaudido cada plano de cámara entrañable del público, cada pancarta, incluida esa que preguntaba: "Next time in Barcelona?", esto es, ¿la próxima vez en Barcelona?.