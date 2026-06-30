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Karol G
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Presidente electo de Colombia invita a Karol G a "unirse a la manada" de su movimiento político

El presidente electo aseguró que gobernará para todos los colombianos y llamó a la artista a "unirse a la manada" para trabajar por la reconstrucción del país

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    Presidente electo de Colombia invita a Karol G a unirse a la manada de su movimiento político
    Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno buscará la unidad nacional e invitó a la cantante a integrarse. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este lunes a una carta que le dirigió la cantante Karol G tras las elecciones presidenciales e invitó a la artista a "unirse a la manada", como llama al movimiento político con el que llegó a la Presidencia.

    "Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí", escribió De la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que aseguró compartir el llamado de la cantante a trabajar por la unidad del país.

    El mandatario electo, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, añadió que "la unidad que representa la figura presidencial" tendrá en él "su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo" y sostuvo que "los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes".

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    Invitación a la Bichota

    En el mismo mensaje, De la Espriella extendió una invitación directa a la artista: "Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. ¡Firme por la Patria!".

    La respuesta llegó horas después de que Karol G publicara una carta abierta en la que afirmó que no escribía "como simpatizante" ni "como opositora", sino "como una colombiana que ama profundamente su país".

    En ese mensaje, la artista pidió al nuevo mandatario gobernar para todos los colombianos, escuchar también a quienes no votaron por él y recordar que "el poder no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad".

    Karol G también hizo un llamado a priorizar la educación, la seguridad, las oportunidades para los jóvenes y el apoyo a las familias, campesinos y emprendedores, y concluyó: "ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo".

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