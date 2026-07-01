×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bacilos
Bacilos

Bacilos anuncia gira por Europa con conciertos en Italia y España

El dúo pop ofrecerá cinco presentaciones en Milán, Barcelona, La Palma, Gran Canaria y Madrid entre el 5 y el 12 de julio

    Expandir imagen
    Bacilos anuncia gira por Europa con conciertos en Italia y España
    La gira de Bacilos comenzará el 5 de julio en el Milano Latin Festival, en Italia, y continuará el 8 de julio en el Festival Cruïlla, en Barcelona. (FUENTE EXTERNA)

    La dúo pop Bacilos anunció este martes una gira por Europa que incluirá cinco conciertos en Italia y España durante julio, con presentaciones en Milán, Barcelona, La Palma, Gran Canaria y Madrid.

    "Siempre hemos sentido una conexión muy especial con el público europeo. Nos emociona muchísimo regresar, reencontrarnos con tanta gente que ha hecho nuestras canciones parte de su vida y compartir noches llenas de música, recuerdos y nuevas historias", afirmó el colombiano Jorge Villamizar en un comunicado.

    Por su parte, el brasileño André Lopes expresó que volver a Europa es muy especial. "Nos encanta ver cómo canciones que nacieron hace años siguen uniendo a personas de distintas culturas, edades y países".

    RELACIONADAS

    El recorrido comenzará el 5 de julio en el Milano Latin Festival, en Milán (Italia), y continuará el 8 de julio en el Festival Cruïlla, en Barcelona.

    Posteriormente, la agrupación actuará el 10 de julio en El Paso, en la isla de La Palma, dentro del ResisTime Live Fest; el 11 de julio en Gran Canaria, en el Festival Somos Latinos, y concluirá el 12 de julio en la Sala Riviera de Madrid.

    Durante la gira, el grupo interpretará algunos de sus mayores éxitos, como 'Caraluna', 'Mi primer millón', 'Tabaco y Chanel' y 'Pasos de Gigante', además de canciones de su más reciente producción discográfica, 'Pequeños romances'.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 