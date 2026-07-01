La locura por Bad Bunny llega a Francia con tres conciertos y una estatua de cera

La gira de Bad Bunny llega a Francia a partir de este miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

La gira de Bad Bunny llega a Francia a partir de este miércoles, con un concierto en Marsella esta noche y dos en París durante el fin de semana, lo que también ha servido de excusa para que el museo de cera Grévin de París ponga en su exposición una estatua del cantante puertorriqueño.

Con las entradas agotadas, el concierto de Marsella se celebrará ante unas 60,000 personas en el Stade-Vélodrome, el recinto donde juega habitualmente el Olympique de Marsella y donde han tenido lugar acontecimientos multitudinarios como la misa gigante celebrada por el papa Francisco en 2023.

Tras su paso por la ciudad mediterránea francesa, la gira Debí Tirar Más Fotos pondrá rumbo a París, con conciertos los días 4 y 5 de julio en La Défense Arena, un pabellón cubierto con capacidad para unos 40,000 espectadores.

Una gran incógnita, como viene siendo la tónica en los conciertos de esta gira, son las caras célebres que estarán invitadas a entrar en 'la casita', su espacio VIP, especialmente en París, donde los recitales se producirán justo antes de una nueva edición de la Semana de la Moda de Alta Costura, que empieza el 6 de julio y que siempre convierte a la capital en un hervidero de rostros famosos.

Estatua de cera

Además de los espectáculos en directo, la fiebre por Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, se dejó notar ya este miércoles en París con otro pequeño hito, la presentación de la estatua de cera que el Museo Grévin le ha dedicado a la mayor estrella actual de la música latina.

"Gracias a él, la música en español alcanza una popularidad mundial", destacó el museo de cera parisino en un comunicado.

La estatua, creada a partir de fotografías, reproduce al puertorriqueño sentado en un sillón de plástico blanco y, para su ambientación, los equipos del Grévin eligieron recrear su espectáculo "100 % latino y comprometido" del último medio tiempo de la Super Bowl.

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