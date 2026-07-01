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Locomía
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Fallece Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía

Según sus familiares, pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía

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    Fallece Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía
    Manuel Arjona, integrante de Locomía, falleció este martes en Barcelona, España. En la imagen de archivo lo vemos en su época juventud en la popular agrupación. (FUENTE EXTERNA)

    Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía, ha fallecido este miércoles en su casa de Barcelona a los 58 años, según ha confirmado EFE a través de su compañero de banda, Xavier Font.

    Según ha relatado y ha adelantado El País, pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía.

    Con varios discos de oro y de platino en España y Latinoamérica, Arjona fue parte de la primera alineación de Locomía en los años 80, la que nació en Ibiza capitaneada por Xavier Font e integrada también por el hermano de este, Luis Font, y por Gard Passchier.

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    Infografía
    Manuel Arjona, exmiembro de Locomía, en una imagen de archivo. (EFE/Víctor Lerena)

    Aquel fue el grupo que fichó José Luis Gil, entonces presidente de Hispavox, para convertirlos en una banda de éxito en la España de finales de los años 80 con su vigoroso meneo de abanico, sus hombreras XXL y sus zapatos de punta.

    Pronto sin embargo surgieron desavenencias que resultaron por ejemplo en la salida de Xavier Font.

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    Infografía
    Antiguos miembros del grupo Locomía posan a su llegada a la «Fiesta Locomía», en una imagen de archivo. (EFE/Víctor Lerena)

    Adiós al grupo en 1992

    Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, lanzó el primer álbum de Locomía, "Taiyo" (1989), del que formaban parte temas como "Loco Mía" o "Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)", y su proyección los catapultó hasta el "top 10" británico y a Latinoamérica.

    • Fue en 1992 cuando el ahora fallecido abandonó el grupo, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones, con entradas y salidas constantes de sus miembros.

    En 2013 fue impulsor asimismo de uno de los intentos de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".

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