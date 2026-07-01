Un libro firmado por McCartney sale de tienda de segunda mano y se subasta por 1,400 euros

Un libro firmado por Paul McCartney que fue donado de forma anónima a una tienda de segunda mano se vendió en una subasta por más de 1,200 libras. ( EFE )

Un libro firmado por el excomponente de The Beatles Paul McCartney que fue donado de forma anónima a una tienda de segunda mano en Gales se ha vendido en una subasta por más de 1,200 libras (más de 1,400 euros).

El ejemplar de 1976 de la biografía del cantante británico Paul McCartney In His Own Words, escrita por Paul Gambaccini, fue donado a una tienda de la organización benéfica Oxfam en Aberystwyth (oeste de Gales), donde permaneció durante meses antes de que la encargada, Joan Randle, descubriera la firma.

En la contraportada interior, y escrita con un bolígrafo negro, el libro contenía la inscripción: "¡Todo lo mejor para ti!", junto a la rúbrica del artista.

Lo obtenido por la venta del ejemplar firmado de McCartney, que se ha vendido por 1,216 libras (1,411 euros), según la casa de subastas Bonhams, se ha donado íntegramente a Oxfam.

En declaraciones recogidas por la cadena BBC, Randle explicó que el libro fue donado de manera anónima con otros objetos de recuerdo de la década de los años 70 y que, una tarde "con un poco de tiempo libre" decidió revisarlos.

"Cuando abrí el libro y vi la firma de Paul McCartney, casi no podía creerlo... fue uno de los mejores momentos de mis diez años trabajando en la tienda", comentó la encargada.

Por el momento, el personal de Oxfam no ha podido localizar al donante.

Un portavoz de la oenegé aseguró que este caso es un ejemplo de cómo una sola donación puede marcar la diferencia.

"Acabamos de lanzar un llamamiento de emergencia tras el devastador terremoto en Venezuela y cada donación a nuestras tiendas ayuda a garantizar que Oxfam pueda responder cuando las comunidades se ven afectadas por desastres en todo el mundo".

Trayectoria

McCartney, que actualmente tiene 84 años, es considerado uno de los artistas y compositores británicos más exitosos de todos los tiempos, con 21 premios Grammy y más de 100 millones de álbumes y de sencillos vendidos tanto de solista o como parte de The Beatles.

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