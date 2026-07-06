Beyoncé lanza su primera nueva canción en dos años, "Morning Dew (Donk)"

Beyonce, en una imagen de archivo. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

La cantante estadounidense Beyoncé ha aprovechado la festividad del 4 de julio en su país para lanzar su primera nueva canción en los últimos dos años.

La superestrella estrenó "Morning Dew (Donk)", que coescribió con Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y que también produjo Williams, informó The Hollywood Reporter (THR).

El tema, que se incluirá en la edición del 20 aniversario de su segundo álbum, "B´Day", y da inicio a la cuenta atrás de 60 días para dicha reedición, coincidirá con su próximo cumpleaños, el 4 de septiembre.

"B´Day" se lanzó originalmente el 4 de septiembre de 2006, día del cumpleaños número 25 de Beyoncé. Fue su segundo álbum número uno, que vendió más de 541,000 copias en su primera semana de lanzamiento e incluye éxitos como "Irreplaceable" y "Ring the Alarm".

"Morning Dew" se lanzó con un vídeo lírico en blanco y negro que incluye imágenes antiguas, dirigido por Cliff Watts, quien fotografió la portada de Beyoncé para Sports Illustrated Swimsuit en 2007, indica THR.

La canción es un "regalo especial para sus fans" y "un guiño directo a su fiel BeyHive (nombre que reciben los seguidores de la diva", según un comunicado de Parkwood Entertainment, la agencia de Beyoncé.

"Morning Dew" es la primera canción nueva de Beyoncé desde el lanzamiento de su álbum country "Cowboy Carter" en marzo de 2024, que le valió su primer y tan esperado Grammy al Álbum del Año.

Antes de ganar, era la artista femenina con más nominaciones sin haber ganado en esa categoría, a pesar de ser la cantante más premiada en la historia de los Grammy.

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La nueva canción llega mientras sus seguidores esperaban ansiosamente nueva música y noticias sobre un muy rumoreado álbum "Act III", que completaría el proyecto de tres actos que comenzó con "Renaissance" y continuó con "Cowboy Carter", recuerda la revista especializada.

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