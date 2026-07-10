La industria musical crea una clasificación para distinguir la música generada por IA

Una grabación llevará la etiqueta 'Generada por IA' cuando la inteligencia artificial haya creado la totalidad o la mayor parte de sus elementos creativos. ( FUENTE EXTERNA )

Las principales organizaciones internacionales de la industria musical han creado un sistema de etiquetado para identificar qué participación ha tenido la inteligencia artificial (IA) en creaciones sonoras, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia a los usuarios y establecer un sistema unificado.

Una medida impulsada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), The Grammys, el sindicato SAG-AFTRA (que representa a aproximadamente 160,000 actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, cantantes, y otros profesionales del entretenimiento en EE. UU.), la Recording Industry Association of America (RIAA), la American Association of Independent Music (A2IM), Worldwide Independent Network (WIN), IMPALA y Human Artistry Campaign.

La iniciativa, anunciada este viernes en un comunicado conjunto de las organizaciones participantes, diferencia entre dos categorías 'Generada por IA' y 'Asistida por IA'.

Una grabación llevará la etiqueta 'Generada por IA' cuando la inteligencia artificial haya creado la totalidad o la mayor parte de sus elementos creativos, como la voz principal, una interpretación instrumental relevante o la composición completa a partir de instrucciones (prompts).

Mientras que la etiqueta 'Asistida por IA' se aplicará a aquellas grabaciones creadas fundamentalmente por personas, en las que la inteligencia artificial se haya utilizado únicamente para determinados elementos expresivos. Y la voz principal y los instrumentos protagonistas están a cargo de seres humanos.

"Estas etiquetas se aplican al uso de IA generativa en las grabaciones sonoras y estarán disponibles para su uso próximamente. Por el momento, el sistema no cubre el uso de IA generativa en letras, composiciones, videoclips ni portadas", añade la nota.

Plataformas

El sistema está concebido para que sea usado por las plataformas de streaming de música, distribuidores y otros actores. Las etiquetas utilizan iconos visuales para ofrecer a los fans una indicación rápida, respaldadas por metadatos y sistemas de entrega asociados.

Las organizaciones se comprometen a trabajar con los servicios de música digital, distribuidores, agregadores y organismos de estandarización para su implementación en toda la industria.

En abril, el servicio de streaming musical Deezer informó de que las pistas generadas por IA representaban el 44 % de toda la música nueva entregada a su plataforma, mientras que Apple Music calcula que más de un tercio de las pistas cargadas en su servicio son "cien por cien IA", señala el comunicado remitido por las asociaciones.

Cada vez más artistas exploran "formas de utilizar la IA para apoyar y potenciar su creatividad", señala la nota. Por eso, estas nuevas etiquetas ayudarán a los oyentes "a distinguir entre grabaciones totalmente generadas por IA y aquellas en las que artistas humanos han utilizado la IA de forma limitada".

Las organizaciones promotoras subrayaron que el nuevo sistema no pretende cuestionar el empleo creativo de la IA, sino distinguir entre las obras completamente generadas por algoritmos y aquellas en las que la herramienta sirve de apoyo al trabajo artístico humano.

"Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa en la música que escuchan y de qué manera".

"Dada la importancia que tienen la creatividad humana y la autenticidad para los amantes de la música de todo el mundo, estas etiquetas proporcionarán un enfoque de transparencia fácil de entender y escalable" sostienen en el comunicado Vikki Oakley, consejera delegada (CEO) de IFPI, y Mitch Glazier, presidente y CEO de RIAA.

Te puede interesar Gregorio Torres, la figura clave entre la música y la inteligencia artificial