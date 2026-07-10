Fundación Bad Bunny impulsa el talento juvenil con un campamento para 270 jóvenes en Puerto Rico

La Fundación Bad Bunny indica que el campamento tiene el objetivo de fortalecer la conexión de los jóvenes con las artes. ( FUENTE EXTERNA )

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la Fundación Good Bunny anunciaron este jueves el inicio del campamento educativo y cultural 'Un Verano Contigo' de 2026 para promover arte, música, moda, salud mental y deporte entre 270 jóvenes puertorriqueños en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao e iLe.

"Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo", enfatizó en un comunicado José 'Che Juan' Torres, director de la Fundación Good Bunny.

Esta edición 2026 tiene el objetivo de fortalecer la conexión entre participantes y profesionales en activo de distintas disciplinas, acercándolos a experiencias reales de formación, colaboración y exploración vocacional.

"Poder aportar a que más jóvenes descubran su potencial, desarrollen confianza en ellos mismos y vean nuevas posibilidades para su futuro es algo que para nosotros tiene muchísimo valor", añadió Torres.

El Programa de Música ofrece formación por niveles, desde composición e instrumentación básica hasta producción musical digital y desarrollo de catálogo propio, con mentorías de artistas como RaiNao, Andrea Cruz, Wiso Rivera y la cantante y compositora iLe, que participará en un conversatorio sobre procesos creativos y trayectoria artística.

Por otro lado, el Programa de Arte ofrecerá más de 20 talleres especializados en distintas prácticas artísticas y procesos de profesionalización.

En la programación de Moda, los asistentes desarrollarán proyectos enfocados en creatividad, conceptualización y construcción de identidad visual junto al equipo docente liderado por la diseñadora Nasheli Juliana Ortiz. La programación incluye además talleres de identidad de marca en colaboración con Maybelline y Calvin Klein, centrados en diseño y pensamiento creativo.

El Programa de Deporte fortalece su enfoque en el desarrollo integral mediante experiencias que combinan disciplina, rendimiento y bienestar físico y mental, con clínicas de pádel y encuentros con atletas y profesionales invitados.

Para concluir, el componente de bienestar psicoemocional se fortalecerá mediante talleres y experiencias desarrolladas junto a profesionales de la Universidad Albizu, promoviendo espacios de acompañamiento, desarrollo humano y convivencia saludable.

Además, se proporcionarán materiales especializados, uniformes y alimentación, y se realizarán talleres y actividades educativas. Todos los participantes recibirán acceso gratuito a una experiencia diseñada para fomentar la creatividad, la confianza, la colaboración y el crecimiento personal.

La Fundación Good Bunny se creó en 2018 con el propósito de apoyar a niños y jóvenes de recursos limitados en Puerto Rico, brindándoles oportunidades para desarrollarse en la música, las artes y el deporte.

Desde entonces, se ha mantenido comprometida en desarrollar programas para cientos de participantes a través de esfuerzos que incluyen el campamento 'Un Verano Contigo' y otras iniciativas de enseñanza, clínicas de deporte y la entrega de regalos 'Bonita Tradición' en Navidad, entre otras.