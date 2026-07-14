Dua Lipa respalda protestas en Albania contra proyecto vinculado a la hija de Donald Trump

Dua Lipa respalda protestas en Albania. Desde finales de mayo, se celebran protestas contra el proyecto de un hotel de lujo relacionado con Ivanka Trump, hija del mandatario estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante británica Dua Lipa afirmó, en un pódcast publicado este martes, que el movimiento de protesta en Albania es "inspirador", mientras continúan las manifestaciones contra la construcción de un complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde finales de mayo, se celebran protestas contra el proyecto de un hotel de lujo relacionado con Ivanka Trump, hija del mandatario estadounidense, y su esposo, Jared Kushner, previsto en una reserva natural de la costa albanesa.

Durante una conversación en su pódcast Service95 Book Club con la escritora albanesa Lea Ypi, Dua Lipa señaló que las protestas pusieron de manifiesto su preocupación por la falta de transparencia del gobierno albanés en la aprobación del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/theo-burrell-h-10-983c4781.jpg Imagen de la protesta en Alabania ublicada por agencias internacionales.

"Lo que realmente me preocupa es el principio de que el gobierno pueda simplemente cambiar la ley para eliminar la protección ambiental sin ningún tipo de consulta pública", declaró la artista de 30 años, hija de padres kosovares de origen albanés.

"Me parece muy inspirador ver cuánto le importa realmente a la gente", añadió, en referencia a las manifestaciones diarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/theo-burrell-h-8-f1c67039.jpg La cantante Dua Lipa.

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El proyecto turístico fue presentado por primera vez en 2024 , pero la ola más reciente de protestas comenzó después de que, a finales de mayo, aparecieran cercas de alambre de púas y excavadoras en las playas donde se prevé levantar el complejo.

fue presentado por primera vez en , pero la ola más reciente de protestas comenzó después de que, a finales de mayo, aparecieran y excavadoras en las playas donde se prevé levantar el complejo. La oposición al proyecto se convirtió en un símbolo del descontento por la presunta corrupción en el país, y las demandas de los manifestantes incluyen ahora la dimisión del primer ministro Edi Rama.

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