Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner encabezan concierto benéfico por Venezuela en Miami

El concierto por Venezuela estará encabezado por Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner. ( FUENTE EXTERNA )

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid serán algunos de los artistas que participarán el próximo 16 de agosto en un concierto benéfico en Miami por los afectados por el devastador doble terremoto en Venezuela, que ha dejado 4,734 fallecidos y 16,740 heridos, según el más reciente balance.

Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos hacen parte de los artistas, aunque se espera que se sumen más nombres en las próximas semanas.

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Entre las futuras incorporaciones también se hallarán atletas, actores, personalidades del mundo del entretenimiento, comunicadores y líderes de la comunidad hispana.

El espectáculo, organizado por la coalición Unidos por Venezuela, comenzará en el Kaseya Center de Miami a las 18:00 hora local (22:00 GMT) y contará con retransmisión simultánea.

A la par del concierto, los espectadores podrán realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR, informó en un comunicado este miércoles la organización.

El concierto irá acompañado de la emisión de reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones sobre el terreno o testimonios de afectados, para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que afectó principalmente a las localidades de Caracas y La Guaira.

Los fondos recaudados durante el concierto "serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación", según la coalición.

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Esta no es la primera iniciativa de este tipo que surge en Estados Unidos para apoyar a las víctimas del seísmo.

El director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) ofrecerán un concierto benéfico el 23 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles para recaudar fondos destinados a las comunidades en Venezuela afectadas por los terremotos