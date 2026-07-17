Las clases de salsa reducen los síntomas depresivos en jóvenes adultos, según un estudio

Los síntomas depresivos en jóvenes adultos se pueden reducir con las clases de salsa, según estudio. ( FUENTE EXTERNA )

Las clases de salsa son capaces de reducir los síntomas de la depresión en jóvenes adultos, de acuerdo con un estudio dirigido por investigadores del departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford que se ha publicado esta semana.

El ensayo se basó en un programa de baile de salsa de ocho semanas para 121 jóvenes de 18 a 24 años con síntomas depresivos de leves a moderados, de los cuales algunos fueron asignados aleatoriamente a las clases y otros puestos en lista de espera.

Todos ellos se sometieron a evaluaciones de salud mental antes, durante y después del programa, precisó la Universidad de Oxford en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/177421web-8120c93c.jpg Brennan Delattre.

Los participantes que tomaron clases de salsa mostraron una reducción de los síntomas depresivos frente aquellos en lista de espera -con una diferencia de 2,45 puntos en la escala de depresión PHQ-9- así como un mayor descenso de la ansiedad social y un aumento pronunciado de la felicidad diaria.

La investigadora doctoral de la Universidad de Oxford Brennan Delattre, autora principal del estudio, aseguró que los resultados de la investigación son "alentadores" y "relevantes".

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Delattre apunta a que la salsa invita a la interacción con los demás, pero dentro de un marco "claro": con pasos, coreografías, rotación de pareja y una rutina predecible, algo que puede ayudar a algunas personas a manejar mejor el contacto social que en otro tipo de entornos no controlados.

"Si bien el baile de salsa no sustituye otros tipos de atención a la salud mental ni será adecuado para todos, nuestros hallazgos sugieren que el baile social merece una atención seria como parte de un conjunto más amplio de apoyo al bienestar de los jóvenes", comentó la autora.

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