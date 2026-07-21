Milton Nascimento, ícono de la música brasileña, recibe alta tras neumonía

El brasileño Milton Nascimento recibe el alta tras cinco días ingresado por una neumonía. ( EFE )

El legendario cantautor brasileño Milton Nascimento recibió el alta médica tras permanecer cinco días ingresado por una neumonía, informó este lunes su familia.

"¡Ganamos otra batalla! De regreso a casa, donde seguiremos con el tratamiento y los cuidados necesarios. Gracias por el cariño de todos", escribió Augusto Nascimento, hijo del artista, en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo la mano de su padre.

Nascimento, de 83 años, quien padece la enfermedad de Parkinson y un tipo de demencia, fue hospitalizado el pasado jueves para recibir tratamiento por una neumonía.

Según el equipo del artista, desde las primeras horas de su ingreso presentó una evolución clínica favorable. Asimismo, explicó que este tipo de infección respiratoria es frecuente debido a su delicado estado de salud.

El músico se retiró oficialmente de los escenarios en 2022, al concluir la gira La última sesión de música, aunque posteriormente ha participado en algunos eventos especiales.

Reconocimientos y legado

Fue homenajeado por la tradicional escuela de samba Portela durante el Carnaval de Río de Janeiro, donde desfiló como invitado de honor.

Antes de su despedida de los escenarios, el artista ya enfrentaba diversos problemas de salud, agravados por la diabetes y afecciones cardíacas, que lo llevaron a ser hospitalizado en varias ocasiones, una de ellas para someterse a un cateterismo.

Con una trayectoria de seis décadas, Milton Nascimento ha grabado 34 discos y ha compartido proyectos musicales con figuras internacionales como Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Duran Duran.

El también guitarrista ha recibido un premio Grammy, cuatro Grammy Latinos —entre ellos uno a la Excelencia Musical por su trayectoria—, además de numerosas nominaciones. Entre sus principales reconocimientos figuran el Grammy de 1998 al Mejor Álbum de Música del Mundo por Nascimento y el Grammy Latino de 2000 al Mejor Álbum de Pop Contemporáneo Brasileño por Crooner.