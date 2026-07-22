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Bad Bunny convierte Bruselas en una gran pista latina con el cierre de su gira europea

El artista boricua reunió alrededor de 50,000 personas que abarrotaron el estadio Rey Balduino de Bruselas

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    Bad Bunny convierte Bruselas en una gran pista latina con el cierre de su gira europea
    El artista puertorriqueño Bad Bunny rinde homenaje a sus raíces caribeñas fusionando reguetón, salsa y plena. (EFE)

    Bad Bunny llevó este miércoles su último "Baile inolvidable" hasta Bruselas, una ciudad que 'perreó' y habló español durante el concierto con el que el puertorriqueño echó el cierre a la gira "Debí tirar más fotos".

    "De Puerto Rico para el mundo", exclamó Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, Puerto Rico, 1994) desde el techo de la famosa 'casita', escenario donde bailaron 'influencers', cantantes, actores, actrices o futbolistas, entre otras personalidades.

    Aunque hubo referencias a la cultura belga, el puertorriqueño habló todo el rato en español hacia un público de mayoría latina, a quien dio las gracias por su apoyo: "Lo que hemos vivido en esta gira es algo que no puedo comparar con otra cosa en esta vida", reflexionó.

    Las alrededor de 50,000 personas que abarrotaron el estadio Rey Balduino de Bruselas estallaron cuando sonaron reconocidos temas de antes y de ahora, como 'NUEVAYoL' o 'Tití me preguntó'.

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    Canciones del álbum

    El tema exclusivo de este concierto fue 'Un coco', canción del álbum 'Un verano sin ti' (2022), que compartió protagonismo con la actuación estelar de sus paisanos Jowell & Randy, que entonaron 'Bonita', tema de reguetón compuesto junto a J Balvin en 2017.

    Benito pasó un buen rato firmando autógrafos y dando abrazos a los fans congregados alrededor de la 'casita', venidos de otras partes de Bélgica, pero sobre todo de España y Latinoamérica.

    Como es habitual, el broche final lo pusieron 'EoO' y la canción que da nombre al álbum, 'Debí tirar más fotos', seguida de una invitación de Benito a hacer todo lo contrario: apagar los móviles por un rato para disfrutar de la velada.

    • En el álbum, lanzado el 5 de enero de 2025, el artista puertorriqueño rinde homenaje a sus raíces caribeñas fusionando reguetón, salsa y plena.

    La de Bruselas es la última parada de una gira que se inició el 21 de noviembre en la República Dominicana y que lo ha llevado por cuatro de los cinco continentes, dando un mínimo de dos conciertos en casi todas las ciudades por las que ha pasado.

    En cambio, en lugares como Santiago de Chile, Buenos Aires o Medellín (Colombia) permaneció tres días, en Ciudad de México estuvo ocho y en Madrid Benito abarrotó el Metropolitano durante diez días.

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