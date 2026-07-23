Concierto de homenaje a Rosalía en Córdoba se cancela por mensajes de odio

Un concierto en homenaje a la cantante española Rosalía previsto para este jueves en la ciudad argentina de Córdoba fue cancelado en las últimas horas por sus organizadores tras recibir "numerosos mensajes de odio y enojo" en medio de la polémica desatada después de que la artista compartiera una publicación crítica de Argentina tras la final del Mundial, por la que después se disculpó.

El espectáculo 'Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico', que iba a realizarse en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad de Córdoba, fue suspendido "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", según informó la institución en un comunicado.

Razones de la cancelación

El show iba a consistir en un recorrido por las distintas etapas de la carrera de Rosalía mediante un ensamble sinfónico en directo que combinaría "flamenco, pop, electrónica y sonoridades orquestales" con el objetivo de "celebrar la búsqueda artística, la transformación estética y el universo conceptual de una de las artistas más innovadoras e influyentes de la escena actual".

La productora responsable del evento, una empresa argentina que no está vinculada a la artista española, explicó que en las últimas horas recibió "numerosos mensajes de odio y enojo" con relación al tributo y aclaró que el proyecto comenzó a organizarse hace más de cuatro meses, "mucho antes de que ocurrieran los hechos que hoy generan tanta repercusión".

"Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción", explicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Controversia en redes sociales

La controversia comenzó un día después de la derrota argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuando Rosalía compartió en su cuenta de TikTok un video en el que la actriz Mia Khalifa cantaba un fragmento de la canción 'La Perla' acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la derrota del país suramericano.

Junto a las imágenes se escuchaban los versos "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", lo que llevó a numerosos usuarios argentinos a interpretar la publicación como una provocación y a expresar su rechazo en las redes sociales.

Ante la polémica, Rosalía eliminó el contenido y pidió disculpas . "Le di a compartir porque sonaba ' La Perla ' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante este miércoles en una historia de Instagram, junto a una bandera argentina. En otra publicación añadió: "Solo tengo amor por Argentina".

y pidió . "Le di a compartir porque sonaba ' ' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante este miércoles en una historia de Instagram, junto a una bandera argentina. En otra publicación añadió: "Solo tengo amor por Argentina". La publicación inicial de la cantante llevó a que muchos seguidores manifestaran en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas a los conciertos que la artista española tiene previstos en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, dentro de su gira internacional LUX.