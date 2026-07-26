Mimi Ibarra celebra su carrera musical con disco homenaje a artistas de salsa

Fotografía cedida por Adriana Vega que muestra a la cantautora colombiana Mimi Ibarra, autora de temas como "Señora" y "Juguete de nadie". ( EFE/ADRIANA VEGA )

La colombiana Mimi Ibarra, autora de temas como 'Señora', interpretada por el salsero Tito Rojas, o 'Juguete de nadie', de La Puerto Rican Power, celebrará sus 30 años de carrera con un disco que incluirá canciones interpretadas por ella y otras que escribió para exponentes de la salsa, según dijo a EFE.

"Queremos hacerle un homenaje a estos artistas que ya no están para que continúen viviendo en el recuerdo de cada uno de nosotros y no formen parte de ese baúl del olvido donde la llave desaparece con el tiempo", sostuvo Ibarra en una entrevista telefónica.

Según explicó la artista, quiere ser 'muy cuidadosa' al elegir las canciones que serán grabadas en el disco, el cual aún no tiene fecha de publicación, en las voces de otros colegas 'porque no podemos olvidar que son canciones que ya conquistaron el corazón de los oyentes'.

Para el álbum escogerá diez canciones: cinco de ellas 'se han ganado un lugar muy especial' entre los aficionados o son 'temas llenos de remembranzas que forman parte de la cultura e idiosincrasia de nuestros pueblos', según destacó, y las otras cinco pertenecen a su repertorio como intérprete.

"Estaremos frente a una producción que es una selección de canciones exitosas para el disfrute de los salseros", afirmó Elizabeth Ibarra, nombre de pila de la exponente musical.

El arte de la composición

Ibarra contó que empezó a componer cuando era adolescente, aunque su amor por la música se remonta a cuando tiene uso de razón. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, comenzó a rondarle por la cabeza 'una melodía que nunca había escuchado', recordó.

'Después de grabar eso, que en ese momento parecía un laberinto para mí, pues no entendía lo que estaba pasando, ya que nunca pensé ni imaginé que la llave que abriría la gran puerta de la oportunidad musical para mí en esa noche llena de magia me estaba visitando', rememoró.

'No sé qué sucedió, pero la idea y la letra de la canción llegaron a mí con mucha facilidad. Al despertar, después de repasar lo que fue mi primera canción, una balada, entendí que Dios me había dado un gran regalo: despertó en mí a la compositora', recalcó la cantautora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/c04c926bfed569ac225e315c412e36e140ab5851w-c9b6625e.jpg La cantautora colombiana Mimi Ibarra celebrará sus 30 años de trayectoria con un nuevo disco que reunirá canciones interpretadas por ella y composiciones que popularizaron destacados salseros. Foto: Adriana Vega / EFE.** (ADRIANA VEGA / EFE.)

De la balada a la salsa

Sus primeras composiciones fueron baladas, pero después dio el salto a la salsa al descubrir su capacidad para componer 'en un giro sutil, pero contundente, mezclando la poesía con la vida real e incitando al bailador con historias llenas de sabor, pero con un mensaje directo al corazón', dijo.

'Al descubrir a la compositora que habita en mí, ya no hubo forma de ignorarla; escribir es una necesidad, ya no es un pasatiempo', relató. Al tiempo, indicó que las canciones se escriben a la medida del artista, teniendo en cuenta su estilo y forma de interpretar.

Temas de sus canciones

'Trato de no escribir sobre mi vida personal, porque dejaría de ser espontánea. La música es del pueblo y son ellos los protagonistas de mis canciones, temas llenos de anécdotas, historias reales con las cuales cualquiera se puede identificar, motivo por el cual muchos siguen mis canciones', reflexionó.

Ibarra, a su vez, ha logrado todo su éxito a pesar de que la salsa ha sido tradicionalmente dominada por hombres. Entre las canciones de su autoría están 'Déjala' (Tito Gómez y Tito Rojas ), 'Te necesito, mi amor' ( Maelo Ruiz ), 'Nunca te fallé' (Anthony Cruz), 'Amor del bueno' ( Tito Rojas ), 'Eres la única' (Nino Segarra), 'Por qué te niega' (Roberto Roena), entre otras.

(Tito Gómez y ), ( ), (Anthony Cruz), ( ), (Nino Segarra), (Roberto Roena), entre otras. Además de estas composiciones para otros artistas, Ibarra también ha grabado sus propios discos, entre ellos, 'A una mujer como yo' y 'Compositora, Cantante, Mujer'.