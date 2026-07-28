Estos son los dominicanos nominados a los Premios Juventud 2026

Juan Luis Guerra, Natti Natasha, Romeo Santos y Prince Royce, son algunos de los dominicanos nominados a los Premios Juventud 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La música dominicana ha vuelto a ser tomada en cuenta en Premios Juventud 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo jueves 3 de septiembre en el Auditorio Starlite, de la ciudad de Marbella, España.

Los artistas de República Dominicana acumulan una amplia presencia en las principales categorías de la premiación, reflejando el impacto internacional de géneros como la bachata, el merengue, el dembow y la música urbana.

Entre los nombres con mayor número de postulaciones sobresale Romeo Santos, quien competirá en varias categorías gracias a su colaboración con Prince Royce. Ambos fueron nominados a Álbum del Año por Better Late Than Never, además de Tropical Mix con Lokita por mí, Tropical Hit por Dardos y Mejor Tour con Mejor Tarde Que Nunca Tour.

Romeo Santos también figura entre los candidatos a Artista Premios Juventud Masculino.

Otro de los grandes protagonistas es Juan Luis Guerra, quien recibió una nominación en la categoría Tropical Mix por Amor bonito, junto a Kany García. Además, competirá en Colaboración OMG con Estrellitas y duendes, una producción que reúne a Sting y a la agrupación Juan Luis Guerra 4.40.

La presencia femenina dominicana también estará encabezada por Natti Natasha, nominada como Artista Premios Juventud Femenina y en la categoría Mejor Canción Dembow por Dem Bow, junto a Nando Boom y Dímelo Flow.

El dembow dominicano tendrá una importante representación con Tokischa, nominada por Miami; ella también se destaca con sus en la categoría Girl Power por "Muxaxa", su colaboración junto a La Más Doll; y en Colaboración OMG por "Thootie", tema que interpreta junto a la rapera estadounidense Ice Spice.

En elrenglón de dembow también compite Lomiiel, por Pa' que lo bailes (Báilalo Rocky); Kiko El Crazy, quien compite junto a Fariana con Me muevo; El Alfa, nominado por Hace calor, junto a María Becerra y Xross; y Jey One y La Más Doll, quienes figuran en la misma categoría con Saca punta, interpretada junto a Arlene MC.

Artista dominicano Categoría Nominación Romeo Santos Álbum del Año Better Late Than Never (junto a Prince Royce) Romeo Santos Tropical Mix Lokita por mí (junto a Prince Royce) Kiko El Crazy Tropical Mix Me muevo (junto a Fariana) Juan Luis Guerra 4.40 Tropical Mix Amor bonito (junto a Kany García) José Alberto "El Canario" Tropical Mix A Celia (junto a Lena Burke, La India, Gilberto Santa Rosa, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña y Víctor Manuelle) Romeo Santos Tropical Hit Dardos (junto a Prince Royce) Natti Natasha Mejor Canción Dembow Dem Bow (junto a Nando Boom y Dímelo Flow) El Alfa Mejor Canción Dembow Hace calor (junto a María Becerra y Xross) Kiko El Crazy Mejor Canción Dembow Me muevo (junto a Fariana) Tokischa Girl Power Muxaxa (junto a La Más Doll) Tokischa Colaboración OMG Thootie (junto a Ice Spice) Tokischa Mejor Canción Dembow Miami Lomiiel Mejor Canción Dembow Pa\' que lo bailes (Báilalo Rocky) Jey One Mejor Canción Dembow Saca punta (junto a Arlene MC y La Más Doll) La Más Doll Mejor Canción Dembow Saca punta (junto a Arlene MC y Jey One) J Noa Mejor Canción Urbano Trap Yeh! Shadow Blow Mejor Canción Urbano Rhythmic Zaza (junto a Don Miguelo) Don Miguelo Mejor Canción Urbano Rhythmic Zaza (junto a Shadow Blow) Romeo Santos Mejor Tour Mejor Tarde Que Nunca Tour (junto a Prince Royce) Juan Luis Guerra 4.40 Colaboración OMG Estrellitas y duendes (junto a Sting) Romeo Santos Artista Premios Juventud Masculino Nominado Natti Natasha Artista Premios Juventud Femenina Nominada

En el apartado urbano también destaca J Noa, nominada a Mejor Canción Urbano Trap por Yeh!, mientras que Shadow Blow y Don Miguelo buscarán imponerse en Mejor Canción Urbano Rhythmic con el tema Zaza.

Por su parte, el veterano merenguero José Alberto "El Canario" forma parte de la nominación a Tropical Mix con A Celia, una colaboración que reúne además a Lena Burke, La India, Gilberto Santa Rosa, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña y Víctor Manuelle.

La amplia representación dominicana en esta edición de Premios Juventud confirma el sólido posicionamiento internacional de los artistas del país y la diversidad de su propuesta musical, que continúa conquistando escenarios y audiencias alrededor del mundo.

Detalles del premio

La ceremonia de Premios Juventud 2026 se celebrará el 3 de septiembre en el Auditorio Starlite de Marbella, España, donde los artistas dominicanos buscarán convertir sus nominaciones en nuevos reconocimientos para la música nacional.

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