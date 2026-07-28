Damn Goldo obtiene su primera nominación a Premios Juventud 2026

La nominación a Damn Goldo destaca el crecimiento del exponente urbano dominicano con su nueva producción musical. ( FUENTE EXTERNA )

El urbano dominicano Damn Goldo recibió una nominación a Premios Juventud 2026 en la categoría La Nueva Generación Masculina, como parte de la lista anunciada este martes para la edición número 23 de la premiación.

El reconocimiento llega en una etapa marcada por nueva música y una propuesta que combina la narrativa urbana dominicana con ritmos como el merengue, bachata, salsa, reggaetón y konpa.

La nominación a Premios Juventud pone el foco sobre una etapa en la que Damn Goldo continúa ampliando su lenguaje musical sin separarse de las historias y referencias que han definido su identidad desde el comienzo.

En mayo, el artista presentó Variados Vol. 1, un EP de seis canciones inspirado en los discos variados con los que creció.

El proyecto amplía el concepto de La Melancolía del Tigueraje, desde el que Damn Goldo une vulnerabilidad, vida de barrio y sonidos caribeños.

Entre sus temas se encuentra "Complot (Tambora y Güira)" junto a Ebenezer Guerra, cuyo videoclip superó el medio millón de reproducciones y alcanzó el primer lugar del Top 10 Merengue Nueva Generación de Tropical Vevo.

Originario de San Francisco de Macorís y criado en Pantoja, DAMN GOLDO ha construido un catálogo que se mueve entre la música afrodominicana, el trap, el reguetón y el bolero.

A lo largo de su recorrido ha colaborado con artistas como Lápiz Conciente, Miky Woodz, Brytiago, Kiko El Crazy y Químico Ultra Mega, manteniendo como eje central de su propuesta las relaciones sentimentales, la nostalgia y las contradicciones de la vida cotidiana en el barrio.

Premios Juventud 2026 se celebrará el jueves 3 de septiembre en el Auditorio Starlite de Marbella, España, marcando la primera edición de la ceremonia realizada fuera del continente americano.

La gala será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. El público podrá votar por DAMN GOLDO desde el 28 de julio hasta el 11 de agosto a través del sitio oficial de Premios Juventud.