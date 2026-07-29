×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Harry Styles
Harry Styles

Conciertos de Harry Styles en Ciudad de México dejarían hasta 171 millones de dólares

La residencia del artista británico en el Estadio GNP Seguros podría dejar hasta 3.000 millones de pesos en ingresos para la capital mexicana

    Expandir imagen
    Conciertos de Harry Styles en Ciudad de México dejarían hasta 171 millones de dólares
    La promotora estimó que el 60 % del público de Harry Styles para este evento en México estará compuesto por mujeres y que el 35 % tendrá menos de 25 años. (FUENTE EXTERNA)

    Los seis conciertos que el cantante británico Harry Styles ofrecerá en el Estadio GNP Seguros podrían dejar una derrama económica de entre 2.550 y 3.000 millones de pesos (145 y 171 millones de dólares) en la capital mexicana, estimó la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco).

    La estimación compartida este miércoles, elaborada a partir del comportamiento económico observado en residencias recientes de artistas internacionales en el mismo recinto, plantea un escenario central cercano a 2.800 millones de pesos (159,9 millones de dólares), según un comunicado difundido por la promotora Ocesa.

    Las presentaciones, previstas del 31 de julio al 10 de agosto, reunirán entre 378.000 y 390.000 asistentes, después de que la mayoría de las fechas agotaran sus entradas.

    La Canaco calcula que la hotelería captará entre 350 y 400 millones de pesos (20 y 22,8 millones de dólares), mientras que restaurantes y bares recibirán entre 250 y 300 millones de pesos (14,3 y 17,1 millones de dólares).

    RELACIONADAS

    El transporte concentraría de 100 a 150 millones de pesos (5,7 a 8,6 millones de dólares); el comercio y la venta de recuerdos, entre 150 y 200 millones (8,6 y 11,4 millones de dólares), y otros servicios, entre 100 y 150 millones de pesos (5,7 y 8,6 millones de dólares).

    Ticketmaster México anticipó que cerca del 60 % de los asistentes viajará a Ciudad de México para acudir a los espectáculos y permanecerá en promedio entre dos y tres noches, lo que ampliaría el efecto sobre el alojamiento, la restauración, los comercios y el transporte público y privado.

    La empresa de venta de entradas indicó además que más de 1,1 millones de personas visitaron su plataforma durante el anuncio de las fechas mexicanas de la gira ´Together, Together'.

    Ciudad de México será una de las siete ciudades del mundo elegidas por Styles para presentarse en 2026, la segunda urbe latinoamericana incluida en la gira y la que tendrá más conciertos en la región, de acuerdo con Ocesa.

    • La promotora estimó que el 60 % del público estará compuesto por mujeres y que el 35 % tendrá menos de 25 años.

    "La residencia de Harry Styles reafirma el papel de la Ciudad de México como uno de los mercados más importantes para el entretenimiento en vivo a nivel mundial y confirma la capacidad de los grandes espectáculos de convertirse en motores de desarrollo económico, generación de empleos, promoción turística y fortalecimiento de la industria cultural", concluyó Ocesa.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 