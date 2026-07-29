Conciertos de Harry Styles en Ciudad de México dejarían hasta 171 millones de dólares

La promotora estimó que el 60 % del público de Harry Styles para este evento en México estará compuesto por mujeres y que el 35 % tendrá menos de 25 años. ( FUENTE EXTERNA )

Los seis conciertos que el cantante británico Harry Styles ofrecerá en el Estadio GNP Seguros podrían dejar una derrama económica de entre 2.550 y 3.000 millones de pesos (145 y 171 millones de dólares) en la capital mexicana, estimó la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco).

La estimación compartida este miércoles, elaborada a partir del comportamiento económico observado en residencias recientes de artistas internacionales en el mismo recinto, plantea un escenario central cercano a 2.800 millones de pesos (159,9 millones de dólares), según un comunicado difundido por la promotora Ocesa.

Las presentaciones, previstas del 31 de julio al 10 de agosto, reunirán entre 378.000 y 390.000 asistentes, después de que la mayoría de las fechas agotaran sus entradas.

La Canaco calcula que la hotelería captará entre 350 y 400 millones de pesos (20 y 22,8 millones de dólares), mientras que restaurantes y bares recibirán entre 250 y 300 millones de pesos (14,3 y 17,1 millones de dólares).

El transporte concentraría de 100 a 150 millones de pesos (5,7 a 8,6 millones de dólares); el comercio y la venta de recuerdos, entre 150 y 200 millones (8,6 y 11,4 millones de dólares), y otros servicios, entre 100 y 150 millones de pesos (5,7 y 8,6 millones de dólares).

Ticketmaster México anticipó que cerca del 60 % de los asistentes viajará a Ciudad de México para acudir a los espectáculos y permanecerá en promedio entre dos y tres noches, lo que ampliaría el efecto sobre el alojamiento, la restauración, los comercios y el transporte público y privado.

La empresa de venta de entradas indicó además que más de 1,1 millones de personas visitaron su plataforma durante el anuncio de las fechas mexicanas de la gira ´Together, Together'.

Ciudad de México será una de las siete ciudades del mundo elegidas por Styles para presentarse en 2026, la segunda urbe latinoamericana incluida en la gira y la que tendrá más conciertos en la región, de acuerdo con Ocesa.

La promotora estimó que el 60 % del público estará compuesto por mujeres y que el 35 % tendrá menos de 25 años.

"La residencia de Harry Styles reafirma el papel de la Ciudad de México como uno de los mercados más importantes para el entretenimiento en vivo a nivel mundial y confirma la capacidad de los grandes espectáculos de convertirse en motores de desarrollo económico, generación de empleos, promoción turística y fortalecimiento de la industria cultural", concluyó Ocesa.