Jared Leto niega las acusaciones de agresión sexual a cuatro mujeres

El actor y cantante estadounidense Jared Leto negó este miércoles las acusaciones de agresión sexual hacia cuatro mujeres que alegaron, en un documental de la BBC, haber sido abusadas por el artista cuando eran adolescentes.

"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", dijo el intérprete de '30 Seconds to Mars' -en un comunicado enviado a la revista estadounidense People-.

Las palabras de Leto llegan después de que la BBC anunciara la emisión del documental 'Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood' en el que varias mujeres afirman que el actor, de 54 años, tuvo comportamiento sexuales inapropiados con ellas.

De acuerdo con la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre treinta y cuarenta años de edad.

Las mujeres acusan a Leto de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes, de acuerdo con el metraje, que incluye además testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de cantante.

En concreto, una de las mujeres afirmó haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía diecisiete años, en tanto que otra relató que la estrella de Hollywood la amenazó con una agresión sexual cuando tenía diecinueve años, tras haberse quedado a solas inesperadamente con él en una habitación de hotel.

Una tercera presunta víctima describió haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía diecisiete años, lo cual se clasificaría legalmente como abuso sexual a una menor.

Una cuarta mujer dijo haber sido objeto de manipulación por parte de Leto, ya que el actor se valió de su fama para hacerle repetidas llamadas con contenido sexual explícito cuando ella tenía dieciséis años.

La BBC afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares.

Acusación

En 2025, Leto fue acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, algunas de las cuales alegaron que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, en un artículo publicado en Air Mail.

En aquel entonces, un representante del artista también negó dichas acusaciones.

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