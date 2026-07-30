La Oreja de Van Gogh anuncia gira por Latinoamérica en 2027

Los integrantes de la banda española La Oreja de Van Gogh. ( FUENTE EXTERNA )

La Oreja de Van Gogh actuará en marzo de 2027 en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile, las seis primeras citas confirmadas en Latinoamérica dentro de su gira Tantas cosas que contar, anunció este jueves el grupo en sus redes sociales.

La banda española cruzará el Atlántico el próximo año después de agotar entradas en numerosos recintos de España dentro del tour que inició el 9 de mayo en Bilbao tras el regreso de la vocalista Amaia Montero al grupo y la salida del guitarrista Pablo Benegas.

Esta gira, que supone un viaje por los grandes éxitos de la formación, tendrá ahora nuevas paradas en Latinoamérica con seis actuaciones programadas, de momento, para el mes de marzo.

La primera cita será el día 10 en el Coliseo General Rumiñahui.

Continuará el 12 en el Movistar Arena de Bogotá, el 14 en Costa 21 en Lima, el 17 en el Antel Arena de Montevideo, el 19 en el MOvistar Arena de Buenos Aires y el 26 en el Movistar Arena de Santiago de Chile, según ha adelantado la productora Get In.

Son las primeras fechas latinoamericanas anunciadas en una gira que comenzó el 9 de mayo en Bilbao y cuya parte española finalizará el 30 de diciembre en Madrid.

Luego cruzarán el Atlántico para tocar en Latinoamérica, una región que siempre les ha recibido muy bien, tanto en la etapa de Amaia Montero como vocalista, como en la liderada por Leire Martínez.

A lo largo de sus 30 años de carrera, el grupo ha realizado giras por Latinoamérica y sus canciones han alcanzado el número uno en las listas de México, Argentina, Chile o Colombia. Incluso el álbum en directo 'Primera fila' fue grabado el 25 de julio de 2013 en Ciudad de México.

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La relación del grupo con artistas latinoamericanos quedó patente cuando en 2024, Amaia Montero reapareció tras años sin cantar, en un concierto de Karol G en Madrid, en el que interpretaron juntas el tema 'Rosas', uno de los más conocidos de La Oreja de Van Gogh.

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