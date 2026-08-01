Entre cánticos y brillos, miles de seguidores esperan el debut de Rosalía en Buenos Aires

Miles de seguidores aguardaron el debut de Rosalía en Buenos Aires para el primero de sus cuatro conciertos en la ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante española Rosalía debutará este sábado en Buenos Aires con el primero de los cuatro conciertos previstos en el estadio Movistar Arena, en medio de una gran expectativa que dejó en segundo plano la polémica generada días atrás por sus dichos sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Con un fuerte operativo de seguridad y un vallado que cubrió el frente del estadio, los primeros asistentes hicieron fila desde la tarde para ingresar al recital, previsto para las 9:00 p.m. hora local.

Polémica y reacciones

En las inmediaciones del estadio predominaban los abanicos con la palabra "Motomami" -en referencia al tercer disco de la cantante española- jóvenes maquilladas con brillos, atuendos inspirados en la estética de la artista y grupos de amigas que repasaban el repertorio mientras esperaban la apertura de puertas.

Rosalía llegó el jueves a Buenos Aires para presentar su "Lux Tour" en medio de una fuerte polémica desatada tras compartir una publicación que, según interpretaron numerosos usuarios, aludía como "perlas" a los jugadores de la selección argentina de fútbol, por lo que la artista se disculpó y expresó que había sido un error.

Pese a ello, la mayoría de los seguidores consultados por EFE aseguraron que mantuvieron sus entradas y expresaron su entusiasmo por asistir al primero de los cuatro conciertos.

"Soy fanático de Rosalía desde hace muchísimo tiempo. Lo que hizo se puede discutir, pero somos todos humanos y cualquiera se puede equivocar. No pensé en devolver la entrada, ni se me pasó por la cabeza", dijo a EFE Ilan Chaya, quien ya había asistido a un concierto de la artista en Buenos Aires.

También Margarita Fassi, llegada desde la provincia de Entre Ríos, relativizó la controversia. "Vengo a ver a la artista, no lo que opina de Argentina o de España. Lo puso como joven, me parece que fue una cosa sin intención", afirmó.

Su hijo, Juan Fassi, consideró comprensible que algunos argentinos se sintieran ofendidos, aunque pidió "un poco más de empatía".

Ambiente en el estadio

Entre quienes reconocieron haberse sentido molestos con la publicación de la artista estuvo Cecilia Bertoldo, quien llegó al estadio con sus amigas: "Una persona con tantos seguidores no puede opinar así tan a la ligera. Si hubiera podido devolver la entrada, capaz que lo hacía, pero ya teníamos todo organizado desde hace meses".

Entre selfies, cánticos espontáneos y carteles con mensajes de bienvenida, la polémica que marcó los días previos parecía diluirse frente a la expectativa por el inicio del espectáculo, mientras cientos de seguidores buscaban llevarse una foto del vallado o del ingreso al estadio antes de que comenzara la primera de las cuatro noches de Rosalía en Buenos Aires.

Rosalía intentó hasta el momento mantener un perfil bajo durante su estadía en Buenos Aires.

La cantante fue vista cenando en un restaurante del barrio de Chacarita y este sábado, visitó una popular cafetería de la ciudad de Buenos Aires, donde accedió a fotografiarse con empleados y algunos seguidores antes de afrontar el primero de sus cuatro conciertos en la capital argentina.