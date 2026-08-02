Rosalía abre concierto en Argentina con una disculpa: "Mi amor por el país sigue intacto"

Rosalía se disculpó ante sus seguidores argentinos y protagonizó una noche de música y emoción en el primero de sus cuatro conciertos en Buenos Aires. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante española Rosalía abrió este sábado su primer concierto del 'LUX Tour' en Buenos Aires con una disculpa a sus seguidores tras la polémica generada tras compartir en redes sociales una publicación sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y afirmó:

"Mi amor por el país sigue intacto".

"Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención", dijo la cantante visiblemente emocionada y recibió una prolongada ovación de los cerca de 15,000 asistentes que colmaron el estadio Movistar Arena.

Vestida como una bailarina clásica, con un tutú amarillo y zapatillas de punta, Rosalía inició su repertorio ante cerca los miles de asistentes que esperaban su regreso al país.

Minutos después, interpretó 'Reliquia' y uno de los versos más celebrados de la noche: "El cielo nació en Buenos Aires".

Su amor por Argentina

Rosalía recordó que fue precisamente en Argentina donde vivió, según dijo, uno de los momentos más importantes del comienzo de su carrera internacional, durante su presentación en el Lollapalooza de 2019.

"Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: 'Lo he logrado'. Este sitio me ayudó a convertirme en quien soy hoy", dijo, y añadió que nunca ha sentido otra cosa que agradecimiento por el país y sus seguidores.

"Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la tierra", afirmó.

Al finalizar sus palabras, el Movistar Arena estalló en aplausos y miles de personas corearon el nombre de Rosalía durante varios minutos, en una de las escenas más emotivas de la primera noche en Argentina.

El espectáculo, que contó con una puesta en escena de gran impacto visual, tuvo como invitada a la cantante argentina Ángela Torres, en el segmento conocido como 'El Confesionario', uno de los momentos más esperados de la gira.

Otro de los momentos más destacados del concierto fue la interpretación de 'La Perla', que fue coreada por todos los espectadores.

Además, Rosalía sorprendió al interpretar en inglés 'Can't Take My Eyes Off You', el clásico popularizado por Frankie Valli, y emocionó al público al sentarse al piano para cantar 'Alfonsina y el mar', la canción popularizada por la cantante argentina Mercedes Sosa.

La cantante dio así inicio a la primera de sus cuatro fechas en Buenos Aires, que seguirán los días 3, 5 y 6 de agosto, donde presentó su nueva era musical con una ambiciosa puesta en escena que desató la euforia del público desde el comienzo.

Tras cerrar su paso por Argentina realizará dos presentaciones, el 10 y 11 de agosto, en Río de Janeiro.