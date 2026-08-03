Carlos Rivera volverá a Colombia con un concierto en homenaje a México

Carlos Rivera busca transmitir un mensaje centrado en la vida, la memoria y el recuerdo de los seres queridos. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Carlos Rivera anunció este lunes su regreso a Colombia con un concierto en el que rendirá homenaje a su natal México y presentará su última producción discográfica que resalta la identidad cultural, las tradiciones y las raíces mexicanas.

El concierto se realizará el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de su gira "Vida México Tour", un espectáculo en el que el artista combina las canciones de su nuevo trabajo con algunos de los mayores éxitos de su carrera.

La presentación coincidirá con el inicio de una de las temporadas más representativas de la cultura mexicana, inspirada en la celebración del Día de Muertos, una tradición que sirve como eje conceptual del proyecto "Vida México".

El equipo de comunicación de Rivera explicó en un comunicado que el artista busca transmitir un mensaje centrado en la vida, la memoria y el recuerdo de los seres queridos, una visión que da sentido tanto al álbum como a la gira internacional.

Respaldo a su carrera

Con este espectáculo, el cantante volverá a encontrarse con el público colombiano, considerado por su equipo como uno de los más importantes fuera de México debido al respaldo que ha mostrado a su carrera durante los últimos años.

Rivera interpretará temas de su más reciente álbum junto a canciones que han marcado sus dos décadas de trayectoria musical, entre ellas 'Recuérdame', 'Me muero', 'Te esperaba', 'Que lo nuestro se quede nuestro' y 'Sería más fácil'.

El álbum 'Vida México' está inspirado en "los colores, tradiciones y sonidos" del país norteamericano y tiene al mariachi como eje central de una propuesta que busca preservar la esencia de los géneros tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

El álbum reúne 15 canciones y colaboraciones con artistas mexicanos como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade.