Lo que debes saber del concierto de Rosario Flores en Santo Domingo

Tres décadas después de De Ley, el álbum que reveló como una voz propia dentro de la dinastía artística más célebre de España a Rosario Flores, la cantante y compositora llega a Santo Domingo con Universo de Ley Tour, 30 aniversario.

La cita es el sábado 17 de octubre a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de César Suárez Jr.

Su música es un clamor colectivo. Suena en las fiestas familiares, en las radios, en los estadios, y sigue sonando porque no pertenece a una época sino a una cultura.

Este aniversario no se celebra mirando atrás. Se celebra en presente, con la artista en plena forma y un repertorio que nunca ha dejado de girar.

El espectáculo que llega al país es el capítulo en vivo de esa historia. Universo de Ley, el álbum publicado en diciembre de 2024, celebra su trayectoria revisitando sus grandes éxitos junto a reconocidos artistas latinoamericanos, entre ellos Fito Páez en No dudaría, Diego el Cigala en El Gaviota y Ketama en De Ley.

Sobre el escenario, ese diálogo entre pasado y presente se convierte en un repertorio que atraviesa el flamenco, el pop, la rumba y el funk con la libertad que la define desde el primer compás.

Popularidad

Rosario acumula millones de discos vendidos, miles de conciertos, 12 discos de platino, tres de oro, tres Premios Ondas, dos Grammy Latinos y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España. Lo que la gira ha demostrado no lo mide ningún premio. La conexión sigue intacta.

En Santo Domingo, la cita tiene además un valor de reencuentro. Rosario se presentó por última vez en el país en 2023 y regresa ahora con un montaje concebido para celebrar no solo su música, sino tres décadas de relación con el público que la ha acompañado.

30 años después, el universo que da nombre a la gira sigue siendo lo que fue desde el inicio, una declaración de carácter, raíz y libertad.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets y boletería del Teatro Nacional.

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