Una aplaudida "Flauta mágica" con Mozart en escena abre el 75 Festival de Santander

"La flauta mágica", presentada en el Festival de Santander, es un cuento de hadas lleno de magia y aventuras. ( SANTANDERCREATIVA.COM )

Una aplaudida 'Flauta mágica' con Mozart en el centro de la escena ha inaugurado esta noche el Festival Internacional de Santander (FIS), que ha empezado la fiesta de su 75 cumpleaños con una gran celebración de la ópera.

El festival ha vuelto a la ópera escenificada, después de una larga ausencia, con el estreno en España de una producción que se representó por primera vez en enero en Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, durante la semana musical dedicada al compositor, la Mozartwoche.

Sobre el escenario, un reparto brillante encabezado por Javier Camarena (Tamino), Emily Pogorelc (Pamina) Theodore Platt (Papageno), Kathryn Lewek (La Reina de la Noche), y el músico y artista circense Vitus Denifl, en el papel de un Mozart que vive sus últimos días dentro del universo de su "Flauta mágica".

La idea es del reconocido tenor mexicano Ricardo Villazón, que ha mostrado en el Festival de Santander otra de sus facetas artísticas, la dirección escénica.

En su propuesta, un Mozart moribundo, componiendo febril o riendo y sufriendo con sus personajes, su mujer Constanze y sus hijos comparten espacio escénico con las peripecias de 'La flauta mágica', añadiendo una capa más a la trama.

Pero no son dos sino tres, el número mágico en la ópera de Mozart, los escenarios conectados de esta producción, que añade un tercer espacio simbólico donde todos los personajes tienen un significado "para el aquí y el ahora", según las palabras de Villazón en sus notas al programa.

La sonrisa de Mozart

El director cuenta que entendió lo que quería hacer en la noche del 5 de diciembre de 2023 en Nueva York, donde estaba ensayando 'La flauta mágica', aproximadamente a la misma hora en la que Mozart murió en 1791. Puso una grabación del Réquiem, miró el retrato del compositor y sintió que le devolvía la mirada y la sonrisa.

Y la gran sonrisa de Mozart despide en esta función al espectador, que acaba de verle volar sobre el excéntrico plantel de personajes de la ópera, de nuevo vivo y feliz antes de que caiga el telón. Unos momentos antes la orquesta había cambiado la partitura por la del 'Réquiem', su obra inacabada, para despedirle.

Es el homenaje del equipo artístico de esta producción al autor de 'La flauta mágica', que se estrenó en Viena solo dos meses antes de que Mozart acabase enterrado en una fosa común. Se anunció en los carteles como una ópera de Emanuel Shikaneder, el actor y director teatral que le encargó la música y produjo la función.

La reina en la luna

Misteriosa y abierta a múltiples interpretaciones, 'La flauta mágica' es un cuento de hadas lleno de magia y aventuras con personajes buenos y malos que a veces no lo son tanto, la historia de una poderosa familia enfrentada por una herencia, una historia de la masonería, la luz de la ilustración contra la oscuridad de la iglesia...

Y todo un mundo de fantasía que puede dar mucho juego visual. En esta función La Reina de la Noche protagoniza el momento más espectacular, cantando desde la luna su primera aria.

Kathryn Lewek, que ha interpretado este personaje de gran exigencia vocal más de trescientas veces, se ha llevado una gran ovación del público, al igual que el mexicano Javier Camarena con su príncipe músico, la bella y valiente Pamina de Emily Pogorel, y Theodore Platt, que ha debutado en el papel de Papageno.

Han completado con solvencia el elenco Franz Josef Selig (Sarastro), Sofía Esparza (Pagagena), Daniel Domínguez (Manostatos), Valeriano Lanchas (orador y primer sacerdote) y las tres damas encarnadas por Mercedes Arcuri, Sofía Gutiérrez Tobar y Marina Pardo.

Mucho más que una inauguración

La ópera inaugural del FIS, que marca el inicio de la colaboración con la Fundación Isaac Albéniz para representar ópera periódicamente, ha sido también el estreno en un foso de los jóvenes músicos de la Orquesta del Encuentro.

El festival ha involucrado además a cientos de personas en iniciativas al calor de la inauguración, como los cantantes de la recién nacida Academia Coral de Cantabria, seleccionados para esta producción y para seguir haciendo camino lírico.

O los participantes en las talleres para aprender a disfrutar de la lírica, que en algunos casos han vivido su primera noche en la ópera con 'La flauta mágica'.

El gran director Nicolaus Harnoncourt, que la amaba por encima de cualquier otra ópera, creía que era de las pocas partituras capaz de satisfacer plenamente a la persona más sofisticada y a la más sencilla.