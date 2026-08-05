La Fundación Latin Grammy entrega 1.7 millones de dólares en becas a estudiantes de música

eL cantautor mexicano argentino Noel Schajris, quien patrocina la llamada Beca Prodigio. ( EFE/ DYNAMO PRODUCTIONS )

La Fundación Cultural Latin Grammy entregó este miércoles más de 1.7 millones de dólares en becas a estudiantes de música de bajos recursos de Estados Unidos e Iberoamérica, entre ellos el violinista puertorriqueño de 17 años Razil Rosado Figueroa.

La llamada Beca Prodigio, valorada en hasta 250,000 dólares y que cubre los cuatro años de la carrera, correspondió a Rosado, que cursará una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston (Massachusetts) a partir del semestre de otoño.

La patrocina el cantautor Noel Schajris, argentino nacionalizado mexicano y exintegrante del dúo Sin Bandera. "Es el honor de toda mi vida ayudar a Razil a expandir ese regalo", dijo en un comunicado.

Otras dos becas, por un total de 525,000 dólares, fueron para las vocalistas Lea Garza y Melissa Cruz, residentes en Miami, que estudiarán en la Frost School of Music de la Universidad de Miami (Florida).

La bajista Anahí Solano recibió una beca presidencial completa de Berklee, valorada en 275,000 dólares, que cubre la matrícula, el alojamiento en el campus y el equipo informático obligatorio.

Otras becas

La Fundación repartió además tres becas de hasta 120,000 dólares para licenciaturas de cuatro años: la Beca Legado Celia Cruz, al saxofonista Franco Dilmé Romero; la Beca Kany García, patrocinada por la cantautora puertorriqueña de ese nombre, a la clarinetista Gabriela Farinas, y la Beca Manolo Díaz, al bajista David Amparo.

A ellas se suman varias becas de entre 10,000 y 12,500 dólares para gastos de matrícula, financiadas con el respaldo de empresas y de agrupaciones de regional mexicano como Fuerza Regida y Banda Los Recoditos.

"Estamos orgullosos de ayudar a eliminar las barreras financieras para que estos estudiantes puedan continuar su educación", dijo la directora ejecutiva de la Fundación, Raquel 'Rocky' Egusquiza.

Desde su creación en 2014, la organización ha destinado más de 17 millones de dólares a becas, subvenciones, instrumentos musicales y programas educativos en Estados Unidos e Iberoamérica.

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