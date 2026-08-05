Juan Luis Guerra cerrará los Juegos Centroamericanos con un homenaje a la Patria

Juan Luis Guerra protagonizará la clausura de Santo Domingo 2026 con un emotivo homenaje ( FOTO CORTESÍA DE ALEJANDRO NÚÑEZ )

La ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrá un momento muy especial. Juan Luis Guerra participará en el cierre de los Juegos el próximo 8 de agosto con un regalo para todo el pueblo dominicano.

El reconocido artista interpretará "Canto a la Patria", la obra que compuso y donó al Estado dominicano en 2006. Será un homenaje al país y a las más de 900 personas que hicieron posible las ceremonias del centenario.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y decenas de premios internacionales, Juan Luis Guerra es uno de los artistas que mejor ha llevado el nombre de la República Dominicana al mundo.

Su participación hará de la clausura un momento único en la gran despedida de Santo Domingo 2026.

Detalles

"Recibir este regalo del maestro es un honor para todo el país. Cerrar el centenario de los Juegos con su voz será un momento inolvidable", expresó Alberto Zayas, productor general y director creativo de las ceremonias.

"Que el maestro Juan Luis Guerra esté en el cierre de estos Juegos confirma lo que han sido desde el primer día: una causa de país", dijo José Monegro

"El Comité Organizador recibe su gesto con profunda gratitud, y lo devuelve con el compromiso de una clausura a la altura de estos dieciséis días inolvidables", manifestó José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026.

La clausura se celebrará el 8 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, y pondrá el broche final a las competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.