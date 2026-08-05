Madonna y Kylie Minogue lanzan "Love Sensation" (Afterhours Mix), su primer tema juntas
Las estrellas del pop estrenarán este viernes el remix del clásico con un lanzamiento mundial tras su presentación juntas en el WorldPride de Ámsterdam
Madonna y Kylie Minogue se unen para cantar juntas por primera vez en 'Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie', un tema que verá la luz este viernes, según han anunciado ambas artistas en sus redes sociales.
Lanzamiento en concierto
Madonna y Minogue cantaron la canción por primera vez esta semana en un concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.
- La colaboración es un remix del tema 'Love Sensation' y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.
La nueva versión llevará la energía de aquella actuación a las plataformas de streaming y permitirá a sus seguidores disfrutar de ambas artistas juntas también fuera del escenario, tras la presentación que compartieron.
Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, 'Confessions II', ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minogue, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
Madonna explora en 'Confessions II' una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.